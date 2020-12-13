Третий этап Кубка мира по биатлону завершился мужской эстафетой. Украина не смогла побороться за призовые места, финишировав лишь на 13 месте.

Уже с самого начала гонки выделилась группа лидеров. Туда попали Норвегия, Финляндия, Франция и Германия. Украина была в группе преследования с незначительным отставанием от лидеров. И после первой стрельбы Артема Примы причины для оптимизма были – украинец отстрелялся чисто, пишет 24 канал.

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Но вторая стрельба и скорость на трассе при передаче эстафеты опустила Украину на 8 место. До лидеров было 19,4 секунды.

Вторым за сборную Украины бежал Руслан Ткаленко. И если во время первой стрельбы он допустил всего один промах, то на втором огневом рубеже у него возникли проблемы. Он долго целился и совершил три промаха, что отбросило Украину далеко от лидеров и группы преследования. Выйдя на трассу на 13 месте и с отставанием в 1:06,9 минуты, эстафету Дмитрию Пидручному он передал на 16 месте.

Капитан сборной на трассе сократить отставание от лидеров не сумел. Но поднял Украину. Он использовал по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе. Поэтому Антон Дутченко после него стартовал 14-м.

Последний из украинцев в ​​эстафете тоже стрелял почти чисто – по одному промаху. Но опять подвела скорость на трассе. Выйдя после последней стрельбы на 12-м месте, в итоге Украина финишировала лишь 13-й.

Победу в мужской эстафете же одержала сборная Швеции. До последнего за победу боролась и сборная Норвегии. Но Йоханнес Бё заработал круг штрафа после последней стрельбы и отпустил соперников. Однако второе место команда сохранила. Третьими же финишировали немцы.

Стоит отметить, что стрельба в этой гонке подвела и сборную Франции. Они заработали сразу три круга штрафа. Однако финишировали на восьмом месте.