Луганская Заря обыграла на выезде Александрию. В матче было забито два гола, а два футболиста в матче были удалены.

Александрия – Заря 0:2

Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+6

Удаление: Безбородько, 83 – Кабаев, 50

Начало этого матча больше походило на борьбу, чем футбол. Уже на восьмой минуте встречи арбитр трижды показал желтые карточки. И все три предупреждения получили игроки Зари. Футбол же игроки начали играть несколько позже.

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Лишь внутри первого тайма команды обменялись моментами. Но забить ни одной из них не удалось.

Но еще до перерыва Заря все-таки вышла вперед. После подачи со штрафного мяч отлетел к Иванисени. И полузащитник мощным ударом с острого угла пробил между ног Панькиву.

Карточки, полученные в первом тайме, могли дорого обойтись Заре в этом матче. Уже на 50-й минуте Кабаев получил второе предупреждение в матче. Он сфолил против Дубри. Хотя игрок Зари в этот момент и не видел соперника, которого сбил, наступив ему на ногу. Но Заре пришлось остаться в меньшинстве.

Хотя даже играя в десятерых, луганчане могли забивать еще. После прострела с фланга Гладкий отправил мяч выше ворот.

Впоследствии забивать мог Юрченко. И лишь голова Ситала в последний момент спасла его команду.

Александрия слишком неудачно действовала впереди, так и не сумев реализовать игру в большинстве.

А на 83-й минуте составы на поле стали равными. Безбородько сфолил сначала, за что получил желтую карточку. А после этого повел на провокацию Иванисени, сойдясь с ним в лобовой атаке. За это он получил еще одно предупреждение. Поэтому Александрия тоже доигрывала матч вдесятером.

А когда уже шла последняя компенсированная минута, Заря забила второй раз. Хотя сначала Александрия имела возможность сравнять счет, но не воспользовалась стандартом у ворот соперника как следует. Назарина отобрал мяч на своей половине поля и бросил в прорыв Сайядманеш. Форвард избежал офсайда, ведь в то время находился еще на своей половине поля. Дойдя с мячом до штрафной соперников, он пробил в ближний угол мимо Панькива. Так счет стал 0:2.

Заря побеждает и поднимается на четвертое место. При этом команда отстает от четвертой Десны на три очка, имея игру в запасе. И именно против Десны Заря сыграет свой следующий матч. Правда это будет в рамках Кубка Украины – 16 декабря в 1/8 финала.

Александрия заканчивает 2020 год на 8 месте. И отправляется на зимний перерыв.

Видеообзор матча Александрия – Заря