Украинец Руслан Малиновский сыграл первый матч за итальянскую Аталанту за месяц. Он отметился забитым голом в ворота Фиорентины.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты впервые за месяц. Он пропустил это время из-за коронавируса, который обнаружили у него в расположении сборной Украины. Поэтому сначала полузащитник отбыл обязательную самоизоляцию. А после этого восстанавливал форму, пишет 24 канал.

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В матче против Аякса в Лиге чемпионов 9 декабря Малиновский попал в заявку, но всю игру провел на скамейке запасных. Его команда победила и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

А вот в игре против Фиорентины Малиновский вышел в старте. И отметился забитым голом. Во втором тайме он выполнил штрафной в непосредственной близости от ворот. Стенка из игроков не стала ему помехой. Все потому, что один из соперников не подпрыгнул как следует. Именно над ним и пролетел мяч, который залетел в ворота. Голкипер Фиорентины только развел руками после этого.

На 74-й минуте Малиновского заменили. К тому времени его команда была впереди 3:0.

Видео гола Малиновского со штрафного