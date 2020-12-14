В Україні не змогли зіграти всі футбольні матчі останнього туру у 2020 році. Руслан Маліновський забив за Аталанту, а Роман Яремчук – за Гент. Владислав Сіренко здобув титул WBC Asia у важкій вазі. Такими були головні новини спорту 13 грудня

Скасований матч Інгулець – Шахтар

Відкривати недільну програму УПЛ повинен був матч Інгулець – Шахтар. Але команди так і не зіграли. Поле стадіону в Кропивницькому було неготове до гри. Воно промерзло, адже не було включено обігрів.

Тож матч скасували. Чи відбудеться гра взагалі – поки невідомо. Цілком ймовірно, що Інгульцю зарахують технічну поразку.

Решта матчів УПЛ відбулася, як і було заплановано. Десна перемогла Маріуполь 2:0 та піднялася на третє місце. Зоря на виїзді з таким же рахунком обіграла Олександрію. Луганці тепер четверті. Вже у середу, 16 грудня, Десна та Зоря зіграють перенесений матч 1/8 фіналу кубка України.

Голи Маліновського та Яремчука

Українські легіонери закордоном змусили згадати про себе. Руслан Маліновський вперше за місяць зіграв за Аталанту. І забив гол у ворота Фіорентини. Це його перший гол в чемпіонаті Італії в цьому сезоні. А Маліновський був названий найкращим гравцем цього матчу.

Забив і Роман Яремчук. Він відзначився на 86-й хвилині, а його гол став переможним для Гента. Команда перервала свою серію невдач, яка складалася з п'ять поспіль програних поєдинків.

Сіренко здобув титул WBC Asia

Український боксер Владислав Сіренко здобув свою 15 перемогу на професійному ринзі. Цього разу переміг іншого українця Костянтина Довбищенка в бою за титул WBC Asia. Бій тривав всі 10 раундів і закінчився перемогою Сіренка рішенням суддів.

Невдалі виступи українців у Хохфільцені

У Хохфільцені закінчився третій етап кубка світу з біатлону. В останній день жінки бігли гонку-переслідування, а чоловіки – естафету.

Серед жінок найкращою з українок виявилася Дарія Блашко, яка зуміла фінішувати на 18-у місці. Та якби не промах на останньому вогневому рубежі, вона могли б позмагатися і за потрапляння в першу десятку.

Щодо чоловіків, то наша команда закінчила естафету 13-ю. Підвела як і швидкість та трасі, так і стрільба.

Хоча ще більше стрільба підвела норвежців, яким довелося бігти коло штрафу, через що вони програли боротьбу за перше місце (але фінішували другими).

Остання гонка у Формулі-1 у 2020 році

В Бахрейні відбувся останній етап Формули-1 – гран-прі Абу-Дабі. Перемогу здобув Макс Ферстаппен, який і стартував з поул-позишн. Але у загальному заліку він залишився лише третім, позаду двох пілотів Mercedes – Льюїса Хемілтона та Валттері Боттаса.