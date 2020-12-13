Проведение поединка 13 тура УПЛ Ингулец – Шахтер оказалось на грани срыва. Главная причина заключается в неготовности футбольного поля.

По информации Footboom, соответствующие службы стадиона "Звезда", на котором команда из Петрово играет в первой части сезона, не обеспечили своевременное включение подогрева, а также не провели подготовительные работы – поле не было даже накрыто пленкой.

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"Ингулец" на данный момент не подавал запрос руководству УПЛ, чтобы перенести матч на другой день или другой стадион.

Ко вниманию. Матч запланирован на 13 декабря, начало – в 14:00. В настоящее время в Кропивницком прогнозируют 1 и снег с дождем.

Более подробная информация появится за несколько часов до начала матча. Похожие проблемы из-за погоды получила черниговская Десна, но "северяне" успели вовремя попросить перенести свой матч против Мариуполя из Чернигова в Киев.