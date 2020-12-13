Ингулец может получить техническое поражение в матче с Шахтером: причина
Проведение поединка 13 тура УПЛ Ингулец – Шахтер оказалось на грани срыва. Главная причина заключается в неготовности футбольного поля.
По информации Footboom, соответствующие службы стадиона "Звезда", на котором команда из Петрово играет в первой части сезона, не обеспечили своевременное включение подогрева, а также не провели подготовительные работы – поле не было даже накрыто пленкой.
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"Ингулец" на данный момент не подавал запрос руководству УПЛ, чтобы перенести матч на другой день или другой стадион.
Более подробная информация появится за несколько часов до начала матча. Похожие проблемы из-за погоды получила черниговская Десна, но "северяне" успели вовремя попросить перенести свой матч против Мариуполя из Чернигова в Киев.
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