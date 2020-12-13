Украинский боксер Владислав Сиренко продолжает свое непобедимое шествие на ринге. На этот раз он одолел своего соотечественника Константина Довбищенко.

Это был бой, который организовали в Киеве за титул WBC Asia в тяжелом весе, пишет 24 канал. К этому бою Сиренко подходил с показателем 14 побед в 14 поединках, в 13 из которых – нокаутом. У Довбищенко же на профессиональном ринге было 7 побед. Еще восемь раз он проиграл, а один бой закончился вничью.

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Равным был и этот бой. Он длился все 10 раундов. Внутри боя Сиренко получил рассечение. Довбищенко пытался пробивать именно туда, нанося немало ударов.

Однако судьи решили, что Сиренко бил точнее, а его удары несли большую опасность. Поэтому все трое отдали предпочтение именно ему 97:94, 96:95 и 98:93. Поэтому именно Сиренко завоевал пояс WBC Asia в тяжелом весе.