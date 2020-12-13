Украинский нападающий Роман Яремчук свои голом прервал неудачную серию Гента. Он принес победу команде.

Роман Яремчук единственный из украинцев попал в стартовый состав Гента на игру против Стандарда. Игорь Пластун и Роман Безус весь матч провели на скамейке запасных, пишет 24 канал.

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Но уже на второй минуте встречи гости вышли вперед. И лишь на 27-й минуте Генту удалось сравнять счет.

Когда матч близился к концу, Яремчук сумел вырвать для своей команды победу. Дорш перехватил мяч в центре поля, выведя украинца на ударную позицию. Форвард свою попытку не упустил, пробив мимо голкипера.

Эта победа стала первой для Гента за шесть матчей. Пять предыдущих игр команда проиграла.

Видео гола Яремчука