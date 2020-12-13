Черниговская Десна обыграла Мариуполь в матче 13 тура УПЛ. Благодаря этому команда на зимний перерыв ушла на третьем месте в турнирной таблице.

Десна – Мариуполь 2:0

Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56

Этот матч сыграли не в Чернигове, а в Киеве на НСК "Олимпийский". Официально о причинах переноса не сообщили. Это может быть связано как с погодными условиями, так и ситуацией по аренде стадиона.

В рамках УПЛ команды сыграли четыре матча. Во всех четырех поединках Десна победила с общим счетом 14:1.

Обеим командам нужна была победа. Десна, заработав три очка, шла бы на зимний перерыв на третьем месте. Мариуполь же на отдых отправился в верхней шестерке.

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В первом тайме была довольно равная игра. Первый опасный момент создали гости поля, когда Мудрик сумел избежать офсайда и выходил на ворота под углом. Вместо удара он решил отдать пас на партнера. Но удар Дегтярева заблокировали.

Игроки Мариуполя на это ответили моментами, когда простреливали с флангов. Но забить таким образом не удалось.

Ближайшим в первом тайме к тому, чтобы забить гол, оказался Статюк. Защитник Мариуполя пробивал после того, как мяч вынесли из штрафной. Но благодаря незначительному рикошету от Конопли мяч попал в штангу и вылетел в поле.

В противоположных воротах свои моменты упустил Хльобас. И еще один раз – Мудрик.

Второй тайм начался с замен. В Десны вышли Картушов и Будковский. В Мариуполя место на поле занял Кулаков.

И именно Картушов открыл счет в этом матче. Хотя забивать должен был Хльобас. Однако он не реализовал выход на ворота Гальчука. И атака продолжилась. После удара Будковского был рикошет от защитника, и мяч улетел в Картушова. Игрок Десны на этот раз свой момент не упустил.

Видео гола Картушова

Через шесть минут Хльобас все же забил. Правда, здесь стоит отдать должное и Гуцуляку, который получив мяч еще на своей половине поля, сумел дойти с ним до штрафной соперника. И уже там между трех игроков отдал пас на Хльобаса. Нападающий пробил мимо голкипера в угол ворот.

Видео гола Хльобаса

Получив такое преимущество в счете. Десна перешла на игру от защиты. Мариуполь же ничего впереди сделать не сумел.

Поэтому Десна побеждает и в чемпионате Украины занимает третье место. Мариуполь же пока только девятый. Но если игроки азовской команды могут уже отправиться на отдых, то черниговских футболистов еще ожидает матч 1/8 финала Кубка Украины. Соперник – луганская Заря. Матч состоится в среду, 16 декабря, в Киеве.