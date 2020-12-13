В Бахрейне состоялось последнее в 2020 году гран-при Абу-Даби. Победу там одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Накануне Ферстаппен получил поул-позишн, опередив двух пилотов Mercedes – Валлтери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Забегая вперед, в такой последовательности пилоты и финишировали в гонке.

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Хотя Хэмилтон мог и пропустить этот этап, ведь недавно он перенес коронавирус. Поэтому на предыдущей гонке его заменил Джордж Расселл.

В целом к финишу добрались 19 пилотов из 20. Единственным, кто не смог финишировать, стал Серхио Перес (Racing Point). Он сошел на 10 круге из-за проблем с болидом.

Для Ферстаппена, который лидировал всю гонку, эта победа стала десятой в Формуле-1.

После этой гонки определились и места в общем зачете. Несмотря на победу на этом этапе, Ферстаппену не удалось подняться на второе место и обойти Боттаса. Финн так и остался вторым. Победу же заранее получил Льюис Хэмилтон.

Для Ферстаппена эта победа стала второй в этом сезоне. Он также побеждал на гран-при 70-летия Формулы-1. Также две победы в Валттери Боттаса. Еще по одной победе одержали Пьер Гасли (Alpha Tauri) и Серхио Перес. Остальные этапы выиграл Хэмилтон.

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Отметим, что три пилота не набрали ни одного очка в этом сезоне. Но только один из них принял участие во всех гонках. Это Николас Латиф из Williams. Мог в этом списке оказаться и его партнер Джордж Расселл. Но на гран-при Сахира он выступал за Mercedes и финишировал на девятом месте. Еще два пилота без набранных очков – Джек Эйткен, который провел единственную гонку за Williams. А также Пьетро Фиттипальди, который заменил в Haas травмированного Ромена Грожана.

Стоит добавить, что сразу 10 очков набрал Нико Хюлькенберг. Он провел две гонки за Racing Point. В еще одной гонке ему не удалось стартовать из-за проблем с болидом.

Что касается Кубка конструктора, то здесь тоже победу праздновали Mercedes. Вторыми стали Red Bull. На третьем месте оказался McLaren. Willaims – единственная команда без набранных очков.