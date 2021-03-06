Скандальный эпизод произошел после матча 17 тура чемпионата Украины по футболу между донецким Олимпиком и их земляками из Шахтера, который прошел 6 марта на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

Послематчевое флеш-интервью Владислава Калитвинцева внезапно было дополнено появлением президента Олимпика Владислава Гельзина, который резко выразил несогласие с незасчитанным голом Нкенга в ворота Шахтера.

К слову Шахтер благодаря отмененному голу победил Олимпик и приблизился к Динамо: видео

Скажи, что пид***c судья оторвал голову н***й, чего ты, б*я, стесняешься? Что вы, б***ь, все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы тут рассказываете? Что эти, б***ь, эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется. Для чего этот пид***c итальянец находится у нас н***й в стране, б***ь?

– сказал Гельзин.

Данный инцидент в ближайшее время будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ, и владельца Олимпика наверняка ждет крупный штраф и длительная дисквалификация.

Добавим, что после этого поражения, которое стало для них четвертым подряд в чемпионате, "олимпийцы" занимают восьмое место, отставая на 11 очков от зоны еврокубков.

Видео скандального эпизода с Гельзиным (смотрите на 3: 42)