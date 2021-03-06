В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место женским спринтом продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Юлия Джима стала второй, уступив лишь норвежке Тириль Экхофф.

Норвежка Тириль Экхофф в очередной раз продемонстрировала, что является одной из лучших биатлонисток мира. Норвежка один раз промахнулась на "лежке", а вот ее стрельба стоя была безупречной. Хотя представительница Норвегии несколько отложила последний выстрел, но попала.

Читайте также Сборной Украины после дисквалификации вернули 4 место в эстафете, Швеция одержала победу

Юлия Джима уже с первого огневого рубежа была вблизи лидеров, а после "стойки" захватила лидерство. Однако опытная украинка не долго была на вершине, ее опередила Экхофф. Тройку лидеров замкнула итальянка Лиза Виттоцци, идеально прошедшая две стрельбы.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия) 18:48.4

2. Юлия Джима (Украина) +9.3

3. Лиза Виттоцци (Италия) +15.0

…

​16. Дарья Блашко (Украина)

22. Анастасия Меркушина

34. Елена Пидгрушная

40. Валя Семеренко

Ход гонки

Сразу 5 биатлонисток представляли сборную Украины в женском спринте. Первой среди украинок на старт вышла Дарья Блашко, которая стартовала 20-й. Она удачно прошла первый огневой рубеж – без ошибок. Юлия Джима поддержала свою землячку и выбила 5 из 5.

Вторая стрельба Блашко была не так убедительна. Украинка один раз попала в "молоко". Джима провела феноменальную вторую стрельбу, а ее скорость была невероятной – второй ноль от бронзовой чемпионки мира в эстафете. На финишном круге их не хватило лишь немного, чтобы стать победительницей спринта. Норвежка Тириль Экхофф словно пролетела на последнем круге и подвинула киевлянку на 2 место на финише.

Для капитана нашей сборной Елены Пидгрушной сложно началась эта гонка – 2 промаха. На "стойке" опытная украинка добавила еще один штрафной круг. До этого четвертой на старт гонки вышла Валя Семеренко, которая не участвовала в эстафетной гонке.

Валя не быстро, но уверенно провела "лежку" – чисто. Сразу обе украинки Меркушина и Семеренко подъехали на огневой рубеж, но их стрельба была совершенно противоположной. Анастасия пошла на второй свой круг с нулем, а Валя поехала на два штрафных круга.

Вторая стрельба была тоже быстрой в исполнении Меркушиной, но на этот раз на 150 метров штрафных таки пришлось заехать.

Самой высокой среди украинок стала Джима – 2 место. В топ-40 заехали все представительницы Украины.