11 марта началась стадия 1/8 финала Лиги Европы. Оба украинских гранда потерпели неудачу, не принеся никаких очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Шахтер крупно проиграл на выезде Роме (0:3), а Динамо дома провело невнятный матч против Вильярреала (0:2). У украинских команд остается очень мало шансов на продолжение борьбы, и поединки 1/8 финала для них могут стать последними в евросезоне.

Смотрите также Лига Европы: результаты матчей 1/8 финала и видео голов

У Украины остались 33,100 балла и 12 место в рейтинге.

Конкуренты в таблице

Шотландия была впереди 0,025, но после ничьей Рейнджерс со Славией (1:1) увеличила этот отрыв до 0,275. Рейнджерс вряд ли в домашней встрече с чехами собирается прерывать свою двенадцатиматчевую беспроигрышную серию в еврокубках.

Украине надо набрать еще хотя бы 2 очка (одна победа) в текущем евросезоне и очень надеяться на домашний провал Рейнджерс в ответном матче 18 марта. Кстати, за выход в четвертьфинал (как и полуфинал, финал) предусмотрено дополнительное бонусное очко.

Что касается других конкурентов, то Аякс победил Янг Бойз, чем помог Нидерландам нарастить отрыв от Украины и в этом сезоне и, что еще важнее, в сезоне 2021/22. То есть, в следующем, где Украина будет в плотной группе претендентов на седьмое место.

На 9-й и 10 позициях находятся Бельгия и Австрия соответственно. Обе страны потеряли всех представителей в еврокубках этого сезона – Вольфсберг, Зальцбург и Брюгге вылетели. От Австрии украинцы отстают на 2,725 балла, от Бельгии – на 3,4.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 12 марта)