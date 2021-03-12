Ломаченко предложат привлекательный гонорар за бой с Хейни
Девин Хейни все еще может провести бой против Василия Ломаченко. Американская сторона готова предложить украинцу семизначный гонорар.
Источник:ютуб AKHi TV
Щедрый гонорар для Ломаченко
Билл Хейни, который является отцом американского боксера, рассказал о желании сына выйти на один ринг с украинцем Василием Ломаченко. У боксеров разгорелся словесный конфликт в соцсетях, который может вылиться в общий бой.
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По словам Хейни-старшего, в ближайшее время Ломаченко получит предложение с щедрым гонораром за бой, состоящий из семи цифр.
Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. Ломаченко – великий боец. Девин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома – наш приоритет,
– заявил отец Девина.
Он заверил, что нужно слушать Ломаченко, который впервые в карьере захотел подраться с Девином. Также Василий в перепалке назвал его сына трусом, потому американская сторона уверена, что Ломаченко еще ответит за свои слова в мае 2021 года.
Ломаченко – Хейни: конфликт
- Недавно оба боксера вступили в словесную перепалку, в которой американец пригласил Василия провести бой. На что украинец дал положительный ответ и заявил, что готов выйти на ринг в мае 2021 года.
- Боб Арум, который является промоутером Ломаченко, согласился организовать бой.
- Сам Хейни неожиданно переключился на другого боксера Хорхе Линареса. Американец повелся на гонорар в размере 3 миллионов долларов и уже 15 мая может провести бой именно против венесуэльца.
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