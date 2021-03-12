Девин Хейни все еще может провести бой против Василия Ломаченко. Американская сторона готова предложить украинцу семизначный гонорар.

Щедрый гонорар для Ломаченко

Билл Хейни, который является отцом американского боксера, рассказал о желании сына выйти на один ринг с украинцем Василием Ломаченко. У боксеров разгорелся словесный конфликт в соцсетях, который может вылиться в общий бой.

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По словам Хейни-старшего, в ближайшее время Ломаченко получит предложение с щедрым гонораром за бой, состоящий из семи цифр.

Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. Ломаченко – великий боец. Девин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома – наш приоритет,

– заявил отец Девина.

Он заверил, что нужно слушать Ломаченко, который впервые в карьере захотел подраться с Девином. Также Василий в перепалке назвал его сына трусом, потому американская сторона уверена, что Ломаченко еще ответит за свои слова в мае 2021 года.

Хейни провел на профессиональном ринге 25 боев. В течении всех поединков Девин не знает вкуса поражений. На счету 33-летнего Ломаченко 14 побед и 2 поражения в 16 поединках в карьере.

Ломаченко – Хейни: конфликт