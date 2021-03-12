В украинском футболе разгорелся скандал после матча 17 тура УПЛ Олимпик – Шахтер. После поединка украинских арбитров подвергли публичной критике.

Президент Олимпика Владислав Гельзин непосредственно после игры ворвался на комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра.

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Впоследствии Гельзин призвал другие клубы УПЛ организовать внеочередную встречу руководителей для рассмотрения вопросов судейства.

Клубы не имеют права оказывать давление на комитет арбитров

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассказали, чем может закончиться вмешательство в работу судей.

Вице-президент УАФ Олег Протасов считает, что тему судейства не следовало выносить на публичное обсуждение. По его словам, каждый клуб может добиться встречи в Доме футбола.

"Я в очередной раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к нашему футболу. Неужели кому-то из представителей команд было отказано во встрече в Доме футбола? Неужели нельзя искать решения проблем цивилизованным путем, а не унижать украинский футбол грязными ругательствами?", – сказал Протасов.

Нарушение конвенции чревато большими проблемами

Он отметил, что клубы не имеют права оказывать давление на комитет арбитров. Протасов пояснил, что украинская ассоциация подписала Конвенцию по арбитражу, нарушение которой предусматривает санкции.

ФИФА и УЕФА очень тщательно следят за ее нарушениями. И если все-таки факты будут подтверждены, это может грозить национальной ассоциации большими проблемами,

– рассказал вице-президент УАФ.

По словам Протасова, платежи солидарности, которые клубы получают от УЕФА, выплачиваются при условии соблюдения ассоциацией подписанных конвенций.

Он отметил, что "систематическое нарушение Конвенции по арбитражу вообще может привести к отстранению клубных и сборных команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА".