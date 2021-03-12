Украина – Финляндия: стало известно, кто будет обслуживать первый домашний матч отбора ЧМ-2022
Первый домашний поединок отбора чемпионата мира 2022 года для сборной Украины с Финляндией, который состоится 28 марта во Львове на стадионе "Арена Львов", доверено провести румынской бригаде арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.
Источник:УАФ
На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА — Ева Гаевская (Польша). Судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия).
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Сборная Украины проведет на "Арене Львов" матчи отбора ЧМ-2022 с Финляндией (28 марта) и Казахстана (31 марта). Вместимость "Арены Львов" составляет около 34 тысяч.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
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