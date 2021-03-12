Первый домашний поединок отбора чемпионата мира 2022 года для сборной Украины с Финляндией, который состоится 28 марта во Львове на стадионе "Арена Львов", доверено провести румынской бригаде арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.

На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА — Ева Гаевская (Польша). Судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия). Смотрите также Франция — Украина: на матче будут работать немецкие арбитры К слову. Ковач уже имеет опыт работы с "сине-желтыми" — в сентябре 2014 года он судил товарищеский матч между сборными Украины и Молдовы (1:0) в Киеве. Сборная Украины проведет на "Арене Львов" матчи отбора ЧМ-2022 с Финляндией (28 марта) и Казахстана (31 марта). Вместимость "Арены Львов" составляет около 34 тысяч. Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала