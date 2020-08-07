"Шахтер" благодаря выходу в 1/4 финала Лиги Европы вошел в топ-15 клубного рейтинга УЕФА. Ряд клубов заинтересовался в услугах форварда "Динамо" Супряги, но Луческу против такого трансфера. Левченко может стать лучшей легкоатлеткой Европы. Такими были главные новости спорта в Украине и мире 6 августа.

"Шахтер" в топ-15 лучших клубов

"Шахтер" благодаря победе над "Вольфсбургом" и выходу в 1/4 финала Лиги Европы поднялся в клубном рейтинге. "Горняки" разместились между "Челси" и "Ромой", пишет 24 канал.

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Также дончане опередили "Бенфику", "Лион" и "Наполи". Команда Каштру в своем активе имеет 80 баллов, завоеванных за пять последних лет.

За выход в полуфинал "Шахтер" может набрать еще 4 балла. Кроме того, участие в 1/2 финала Лиги Европы, состоящее из одного матча, автоматически даст еще 1 очко как минимум.

Топ-20 клубного рейтинга УЕФА / Bert Kassies

Европейские клубы в очереди за Супрягой

Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга попал на радары десяти европейских клубов. "Динамо" якобы не против продать Владислава и назвало свою цену.

"Динамо" подняло ценник на нападающего до 12-13 миллионов евро. Хотя до этого "бело-синие" были готовы отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро.

Но главный наставник команды Мирча Луческу не готов отпускать талантливого форварда в другой клуб. Он попросил руководство клуба оставить футболиста в составе киевлян.

По данным специализированного портала Тransfermarkt, Владислав стоит 2,7 миллиона евро. В прошлом сезоне Супряга в аренде в "Днепре-1" забил 14 голов в 24 матчах УПЛ.

Умер 22-летний футболист Дмитрий Левчук

Причиной смерти стал отказ работы почек. Дмитрий Левчук находился в коме после нескольких перенесенных операций. Перед тем у него диагностировали тяжелое заболевание – спаечную болезнь брюшной полости. Несколько недель он находился в реанимации.

Дмитрий Левчук является воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84" ДЮСШ №1. В свое время поиграл за "Кривбасс" Сергея Мазура, "Горняк" и несколько любительских футзальных команд города.

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Легкоатлетка Левченко может стать лучшей в Европе

Европейская легкая атлетика проводит голосование за лучшую легкоатлетку Европы. Не обошлось здесь и без украинок. Юлия Левченко благодаря хорошим результатам претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле.

Проголосовать можно до 10 августа в Facebook, Instagram или Twitter.

Главными конкурентками украинки на звание лучшей легкоатлетки июля является голландка Фемке Боль, представительница Австрии Ивона Дадич и Маруша Мишмаш из Словении.