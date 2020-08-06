Донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей победил немецкий "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал. За такой результат дончане получили немалую сумму средств.

"Шахтер" получил 1,5 миллиона евро призовых от УЕФА за выход в следующий раунд лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Круглая сумма для "горняков"

Донецкий "Шахтер" мастерски разобрался с "волками". В первом матче "горняки" победили соперника на их поле – 1:2. А во втором матче в самой концовке поединка забили три мяча, которые принесли выход в 1/4 финала Лиги Европы.

Следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" / "Базель".

Этот еврокубковый сезон уже принес хороший финансовый капитал в донецкий клуб. Всего "горняки" заработали уже 47 миллионов евро.

Клуб получил 15,25 миллиона евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а также бонус от УЕФА за клубный рейтинг последних 10 лет. Бюджет дончан пополнился от этого на 23,2 миллиона евро.

За результаты в групповом раунде Лиги чемпионов "Шахтер" получил 3,6 миллиона евро, а за выступления в Лиге Европы – 3,1 миллиона евро.

Добавим, что другие украинские клубы на европейской арене уже прекратили свои выступления в этом сезоне.

Сколько заработали другие украинские клубы