Наставник киевлян Мирча Луческу видит перспективного Владислава Супрягу в составе "Динамо". Он попросил руководство оставить талантливого форварда в команде.

Нападающий "Динамо" вызывает немалый интерес со стороны европейских клубов. Но Луческу не хочет отпускать 20-летнего нападающего, сообщает footballnews24.it.

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Позиция Луческу

Луческу досрочно вернул Супрягу из отпуска в расположение киевлян. Вместе с Владиславом в "Динамо" из "Днепра-1" вернулся и Сергей Булеца.

Предложение в 10 миллионов евро может изменить позицию тренера.

По данным специализированного портала Тransfermarkt, Владислав стоит 2,7 миллиона евро. Контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую закончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндии, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.