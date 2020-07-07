Украинец Виктор Постол проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса. Поединок дважды переносили из-за карантина.

Постол – Рамирес: когда состоится бой

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая организует бой, в интервью Boxingnews 24 говорил, что бой может состояться в июле.

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В подтверждение слов Арума говорил тот факт, что Top Rank уже провел несколько вечеров бокса в Лас-Вегасе (США).

Виктор Постол уже прибыл в США, где продолжает подготовку к поединку.

Недавно менеджер украинца Вадим Корнилов сообщил, что вскоре Top Rank назовет новую дату поединка.

"Скоро – Постол vs Рамирес! "Iceman" бросит вызов Хосе Рамиресу в бою за титулы WBC и WBO! В третий раз повезет", – написал Корнилов.

Новую дату поединка назвал Хосе Рамирес. По его словам, бой с Постолом состоится 29 августа.

"Я стараюсь оставаться рядом с моим весом. Бой должен состояться в последнюю субботу августа. Так что у нас есть восемь недель", – сказал Рамирес в интервью ютуб-каналу EsNews.

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Он добавил, что тренируется с ноября, ведь бой с Постолом должен быть в феврале в Китае. Впоследствии противостояние перенесли на май в США.

Дважды бой был перенесен из-за карантина.

Титульный шанс Постола

36-летний Виктор не скрывает, что это его последний шанс стать двукратным чемпионом мира.

Постол уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 до 2016 года. Он выиграл вакантный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

В следующем бою Виктор проиграл титул американцу Терренсу Кроуфорду.

После победы над французом Мохаммедом Мимуном WBC обязал Рамиреса провести защиту титула.

Что известно про Рамиреса? Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это был третья защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.