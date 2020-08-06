5 августа "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря этому успеху "горняки" вошли в топ-15 клубного рейтинга УЕФА, они опередили титулованных "Рому" и "Наполи".

Команда Каштру в своем активе имеет 80 баллов, завоеванных за пять последних лет. В этом сезоне дончане уже успели набрать 7 пунктов. Об этом сообщает Bert Kassies.

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В топ-15 лучших клубов

Команда из Донецка уничтожила "Вольфсбург" на последних минутах матча – 3:0. В итоге, "Шахтер" благодаря победам в обоих матчах (5:1 общий счет) вышел в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2019/20.

Следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт"/"Базель".

Так сложилось, что первую тройку занимают все испанские клубы. Лидируют два мадридские клубы -"Реал" и "Атлетико". Топ-3 замкнула "Барселона".

"Шахтер" разместился между "Челси" и "Ромой". Также дончане опередили "Бенфику", "Лион" и "Наполи".

Подчеркнем, что за выход в полуфинал "Шахтер" может набрать еще 4 балла (победа – 3, плюс одно бонусное).

Кроме того, участие в 1/2 финала Лиги Европы, который состоит из одного матча, автоматически даст еще 1 очко как минимум.

Таблица клубного коэффициента применяется для определения корзин посева при жеребьевке Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Топ-20 клубного рейтинга УЕФА / Bert Kassies