Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга попал на радары десяти европейских клубов. "Динамо" вроде бы не против продать Владислава и назвало свою цену.

Как сообщает Corriere dello Sport, среди десяти клубов, которые интересуются украинцем, три итальянских.

Кстати: "Динамо" нацелилось на защитника "Спортинга"

Кому нужен Супряга

Ранее уже сообщалось, что Супрягой интересуются итальянские клубы "Лацио" и "Болонья". Третий итальянский клуб пока не называется.

При этом "Болонья" уже предлагала "Динамо" аренду форварда с обязательством выкупа, но получила отказ.

По информации источника, "Динамо" подняло ценник на нападающего до 12-13 миллионов евро. Хотя до этого "бело-синие" были готовы отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро.

Статистика Супряги

По данным специализированного портала Тransfermarkt, Владислав стоит 2,7 миллиона евро. Контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

Ожидалось, что Супряга проведет следующий сезон в аренде в "Днепре-1". И новый тренер "Динамо" Мирча Луческу якобы попросил вернуть форварда.

В прошлом сезоне Супряга в аренде в "Днепре-1" забил 14 голов в 24 матчах УПЛ.