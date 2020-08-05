На 5 и 6 августа запланированы матчи 1/8 финала Лиги Европы. Именно в них и определятся команды, которые сыграют в четвертьфинале. Первыми участниками четвертьфинала стали "Шахтер" и "Копенгаген".

Первыми участниками 1/4 финала Лиги Европы стали "Шахтер" и "Копенгаген". Они победили в домашних матчах и прошли в следующий раунд. При этом сделали это с одинаковым счетом – 3:0.

Как это было: "Шахтер" за 4 минуты разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы:видео

Шахтер – Вольфсбург 3:0 (5:1 по сумме двух матчей)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Удаление: Хочолава, 68 – Брукс, 70

Копенгаген – Башакшехир 3:0 (3:1 по сумме двух матчей)

Голы: Винд, 4, 52 (пен), Фальк, 62

В четвертьфинале "Шахтер" будет противостоять победителю пары "Базель" – "Айнтрахт" (3:0 после первого матча). Их матч состоится 6 августа.

"Копенгаген" сыграет против победителя пары "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0 после первого матча). Эти команды между собой сыграют 5 августа.