"Шахтар" завдяки виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи ввійшов у топ-15 клубного рейтингу УЄФА. Ряд клубів зацікавились у послугах форварда "Динамо" Супряги, але Луческу проти такого трансферу. Левченко може стати найкращою легкоатлеткою Європи. Такими були головні новини спорту в Україні та світі 6 серпня.

"Шахтар" у топ-15 найкращих клубів

"Шахтар" завдяки перемозі над "Вольфсбургом" та виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи піднявся у клубному рейтингу. "Гірники" розмістились між "Челсі" та "Ромою", пише 24 канал.

​Читайте також: Скільки заробив "Шахтар" за вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи: відома сума

Також донеччани випередили "Бенфіку", "Ліон" та "Наполі". Команда Каштру у своєму активі має 80 балів, завойованих за п'ять останніх років.

За вихід до півфіналу "Шахтар" може набрати ще 4 бали. Крім того, участь в 1/2 фіналу Ліги Європи, що складається з одного матчу, автоматично дасть ще 1 очко як мінімум.



Топ-20 клубного рейтингу УЄФА / Bert Kassies

Європейські клуби у черзі за Супрягою

Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга потрапив на радари десяти європейських клубів. "Динамо" начебто не проти продати Владислава і назвало свою ціну.

"Динамо" підняло цінник на нападника до 12-13 мільйонів євро. Хоча до цього "біло-сині" були готові відпустити Супрягу за 8-10 мільйонів євро.

Але головний наставник команди Мірча Луческу не готовий відпускати талановитого форварда в інший клуб. Він попросив керівництво клубу залишити футболіста у складі киян.

За даними спеціалізованого порталу Тransfermarkt, Владислав коштує 2,7 мільйона євро. У минулому сезоні Супряга в оренді в "Дніпрі-1" забив 14 голів у 24 матчах УПЛ.

Помер 22-річний футболіст Дмитро Левчук

Причиною смерті стала відмова роботи нирок. Дмитро Левчук перебував у комі після декількох перенесених операцій. Перед тим у нього діагностували важке захворювання – спайкову хворобу черевної порожнини. Кілька тижнів він перебував у реанімації.

Дмитро Левчук є вихованцем футбольної школи "Кривбас-84" ДЮСШ №1. Свого часу пограв за "Кривбас" Сергія Мазура, "Гірник" та кілька аматорських футзальних команд міста.

​Варте уваги: "Зоря" назвала місто, в якому гратиме матчі групового етапу Ліги Європи

Легкоатлетка Левченко може стати найкращою у Європі

Європейська легка атлетика проводить голосування за найкращу легкоатлетку Європи. Не обійшлось тут і без українок. Юлія Левченко завдяки хорошим результатам претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні.

Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.

Головними конкурентками українки на звання найкращої легкоатлетки липня є нідерландка Фемке Боль, представниця Австрії Івона Дадіч та Маруша Мішмаш зі Словенії.