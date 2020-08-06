Последние годы для украинской легкоатлетки Юлии Левченко стали едва ли не самыми лучшими в карьере. Девушка является одной из главных претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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Голосование за украинку

Европейская легкая атлетика проводит такое голосование в своих соцсетях. Проголосовать можно до 10 августа в Facebook, Instagram или Twitter.

Главными конкурентками украинском на звание лучшей легкоатлетки июля является голландка Фемке Боль, представительница Австрии Ивонн Дадич и Маруша Мишмаш из Словении.

Достижения Юлии Левченко: главное