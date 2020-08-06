Юлия Левченко претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Последние годы для украинской легкоатлетки Юлии Левченко стали едва ли не самыми лучшими в карьере. Девушка является одной из главных претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
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Голосование за украинку
Европейская легкая атлетика проводит такое голосование в своих соцсетях. Проголосовать можно до 10 августа в Facebook, Instagram или Twitter.
Главными конкурентками украинском на звание лучшей легкоатлетки июля является голландка Фемке Боль, представительница Австрии Ивонн Дадич и Маруша Мишмаш из Словении.
Достижения Юлии Левченко: главное
- Юлия Левченко признана лучшей легкоатлеткой 2017 года по опросам среди членов Совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков.
- Украинка является серебряным призером чемпионата мира, чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2014 года.
- Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
- Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.
- Бронзовый призер в прыжках в высоту (2017). Также бронзу получила на чемпионате мира среди юниоров в 2016 году.
- Двукратная чемпионка Европы среди молодежи.
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