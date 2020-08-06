В среду, 5 августа, скончался бывший футболист Дмитрий Левчук. Он находился в коме после операций.

О смерти футболиста Дмитрия Левчука сообщил сайт "Спортивный Кривбасс". Впоследствии эту информацию подтвердили и в футбольном клубе "Горняк" из Кривого Рога, за который в свое время выступал игрок.

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Причиной смерти стал отказ работы почек. Дмитрий Левчук находился в коме после нескольких перенесенных операций. Перед тем у него диагностировали тяжелое заболевание – спаечную болезнь брюшной полости. Несколько недель он находился в реанимации.

Дмитрий Левчук является воспитанником футбольной школы "Кривбасс-84" ДЮСШ №1. В свое время поиграл за "Кривбасс" Сергея Мазура, "Горняк" и несколько любительских футзальных команд города.

Напомним, со следующего сезона "Горняк" будет называться "Кривбасс". Произошло это после вмешательства президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости восстановить некогда легендарный клуб.