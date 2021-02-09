Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев впервые рассказал об отчислении из Колоса. По версии Колоса, Селезнев нарушил спортивный режим.

Эти сборы для меня были очень важны

35-летний Селезнев рассказал, что получил травму ахиллова сухожилия перед матчем с белорусским Рухом. Однако решил играть после того, как выпил обезболивающее.

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"Я сам не понял эту ситуацию. Если рассказать о событиях этого дня, то утром была тренировка. Я вышел на нее, позанимался в полностью нормальном состоянии. Все меня видели. В течение долгого времени у меня болел ахилл. В этот день я прыгал через барьеры и чувствовал, что он очень сильно воспалился. Поговорил с доктором и решил закрыть глаза, и выпить таблетки", – сказал Селезнев.

По словам нападающего, он не пропустил ни одной тренировки. Хотя врачи говорили Евгению сделать паузу.

Это собрание для меня было очень важно. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов. Привел себя в такую форму, как никогда,

– сказал Евгений.

Селезнев рассказал, что перед матчем с Рухом был на тренировке, теоретических занятиях и обеде, после чего команда поехала на товарищеский матч с брестским Рухом.

Мы тебе купили билет, ты едешь домой

Как утверждает Селезнев, на разминке перед матчем он почувствовал, что не может играть.

"Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к врачу, он сказал уходить с поля. Но я ответил "нет", попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье", – рассказал футболист.

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После этого, как говорит Селезнев, он зашел в раздевалку и сказал, что не сможет играть.

Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор Колоса, – Спорт 24) и говорит: "Мы тебе купили билет, ты едешь домой",

– заявил Евгений.

Селезнев сказал, что ему не назвали причину из-за которой он должен покинуть сборы в Турции. Впоследствии журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас первым сообщил, что Селезнева отчислили за нарушение режима.

"Я еще находился в раздевалке, меня никто не видел. По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться: в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видели много людей", – рассказал Евгений.

По словам Селезнева, врач Колоса подтвердил, что не слышал от футболиста запаха перегара.

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Впоследствии журналист каналов "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар со ссылкой на источники сообщил, что Селезнев выпивал в компании бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина.

Селезнев, как и сам Воронин, опровергает информацию.

Давайте подумаем логически. Утром на тренировке я был нормальным, а между ней и контрольной встречей был третий час. То есть это надо было пойти на обед, а потом брать и глушить водку, не останавливаясь. Это ж сколько надо было выпить, чтобы я был неадекватным. Неадекватность в чем проявляется?,

– заявил игрок.

Селезнев категорически отрицает, что употреблял алкоголь перед матчем Колоса.

"Просто не понимаю, как можно напиться до игры. Зачем это вообще делать? То есть утром на тренировке ты нормальный, а потом перед игрой идешь и хлебаешь алкоголь? Какой смысл? Я не такой человек", – уверяет форвард.

Не понимаю, откуда растут ноги

Селезнев рассказал, что до него дошли слухи, что якобы кто-то подошел к наставнику Колоса Руслану Костишину и сказал, чтобы тот обратил внимание на Евгения, когда ему растирали ахилл. Костишин якобы должен был увидеть, что Селезнев неадекватен.

Все сборы я работал, привел себя в порядок, гарцевал на тренировках и привел себя в сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костишиным – он тренер, а я футболист. У меня даже не было времени с кем-то ругаться, потому что в 9-й подъем. Затем индивидуальное занятие в зале и командная тренировка,

– заявил Евгений.

Селезнев пожаловался, что в один момент из него пытаются сделать "законченного алкоголика".

"Я не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, кто-то Костишину капает в уши. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент. Сейчас мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды, забрать у меня футбол", – отметил игрок.

Экс-форвард Днепра и Металлиста рассказал, что в Колосе ему сначала говорили, что он был пьян. Селезнев предложил сдать анализ крови.

"Поэтому уже говорили, что я был не пьян, а неадекватен. Говорю, давайте сдадим анализы. А они – мне: "Оно нам не надо". Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь. В клубе говорят, что не они выливали эту грязь. Откуда тогда взялось это все?", – риторически сказал Евгений.

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Мы культурно посидели

Селезнев подтвердил, что встретился с Ворониным и другими футболистами. По информации "ТаТоТаке", Евгений и Воронин были в компании Артема Милевского и россиян Андрея Аршавина, Александра Самедова и Владислава Радимова.

Экс-футболист Шахтера убеждает, что встретился с Ворониным за 3 дня до игры и предупредил Колос.

На следующий день у нас было восстановление, тренировки не было. Это нормально. Я имею право встретиться со своими друзьями, с которыми играл в сборной. Мы культурно посидели,

– заверил игрок.

Евгений обратил внимание, что нет доказательств обвинений в его адрес.

Один из представителей клуба позвонил в нетрезвом состоянии

Селезнев рассказал, что представитель Колоса ему позвонил в нетрезвом состоянии и начал выяснять отношения.

"Один из представителей клуба позвонил в нетрезвом состоянии и сказал: "Привет Воронину, а тебе – пока. У нас есть предположение, что ты выпил". И бросил трубку. А через минуту звонит снова и говорит, что я неадекватен. Ты вообще думаешь, что ты и кому говоришь? Он отвечает: "Я тебе говорил, что ты неадекватен?". Да ты же мне это 2 секунды назад сказал. Ты выпил, зачем ты мне звонишь. Если ты хочешь разорвать со мной контракт, то это делается по-другому", – рассказал Евгений.

Селезнев призывает найти видео из отеля и проверить счета из отеля. Он уверяет, что полностью "чист".

"Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я хочу понять, кому я невыгоден, кто это все делает. Я не говорю, что царь и бог, что король футбола, но таким образом с таким футболистом так не поступают. Сейчас все команды сформированы, а я выставлен в плохом свете", – резюмировал Селезнев.

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