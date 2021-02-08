Сразу два представителя украинской Премьер-лиги отрицали переход Евгения Селезнева. Донецкий Олимпик и львовский Рух не планируют приглашать Селезнева.

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал слухи о переходе Селезнева в донецкий клуб.

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Первый раз слышу, что Селезнев может перейти в Олимпик. Мы не вели с ним переговоры. Естественно, ничего нельзя загадывать наперед, но никаких контактов с Евгением у нас не было,

– сказал Гельзин.

Гельзин добавил, что позиция нападающего в Олимпике закрыта.

"Недавно мы подписали молодого нападающего Нкенга, который заменит Шахаба. Позицию с нападающим закрыли", – добавил Гельзин.

СМИ сообщали, что Селезнев может перейти во львовский Рух. Президент движения Григорий Козловский в Инстаграме опроверг слухи.

Народ, я не знаю, что вы курите, когда пишете такие материалы. Скажу так – это неправда,

– написал Козловский в комментарии в Инстаграме brutfootball.

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