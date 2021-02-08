Два клуба УПЛ открестились от идеи пригласить Евгения Селезнева
Сразу два представителя украинской Премьер-лиги отрицали переход Евгения Селезнева. Донецкий Олимпик и львовский Рух не планируют приглашать Селезнева.
Источник:Footboom
Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал слухи о переходе Селезнева в донецкий клуб.
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Первый раз слышу, что Селезнев может перейти в Олимпик. Мы не вели с ним переговоры. Естественно, ничего нельзя загадывать наперед, но никаких контактов с Евгением у нас не было,
– сказал Гельзин.
Гельзин добавил, что позиция нападающего в Олимпике закрыта.
"Недавно мы подписали молодого нападающего Нкенга, который заменит Шахаба. Позицию с нападающим закрыли", – добавил Гельзин.
СМИ сообщали, что Селезнев может перейти во львовский Рух. Президент движения Григорий Козловский в Инстаграме опроверг слухи.
Народ, я не знаю, что вы курите, когда пишете такие материалы. Скажу так – это неправда,
– написал Козловский в комментарии в Инстаграме brutfootball.
Почему Селезнев остался без клуба
- В воскресенье, 31-го января, появилась информация, что Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима.
- По информации СМИ, Евгений якобы прибыл на товарищеский матч в Турции против белорусского Движения в состоянии алкогольного опьянения.
- Также сообщалось, что Селезнев провел вечер в компании бывшего нападающего сборной Украины Андрея Воронина. Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Крамар сообщал, что они выпивали.
- Селезнев, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред". Воронин же опроверг употребление алкоголя во время встречи.
- "ТаТаТаке" сообщило, что Селезнев и Воронин могли оказаться в компании Артема Милевского и россиян Андрея Аршавина, Александра Самедова и Владислава Радимова.
- 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
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