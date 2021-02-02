Футболист Евгений Селезнев неожиданно остался без команды. Его отчислили из Колоса, где он начал этот сезон. Поэтому сейчас игрок без места работы и вынужден искать варианты, где ему продолжить карьеру

Источник: 24 канал

Колос исключил Евгения Селезнева. Официально о причинах такого решения ни футбольный клуб, ни сам игрок не говорят. Поэтому это порождает немало слухов.

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Но кроме этого, интересно и то, где Евгений Селезнев продолжит карьеру. И вариантов не так много. Как и времени. Трансферное окно закрывается 3 марта.

Для начала стоит напомнить, что в Украину Селезнев вернулся с единственной целью – стать лучшим бомбардиром УПЛ и побить рекорд Максима Шацкого и Сергея Реброва, у которых по 123 забитых гола. У Селезнева – 111. В этом сезоне он забил пять голов. Правда все пять – с пенальти. И за десять матчей. И если он действительно хочет побить этот рекорд, то должен искать себе команду в УПЛ.

С другой стороны – деньги. Сам Селезнев в комментарии отдушивдушу рассказал, что его контракт в Колосе был наименьшим за время его карьеры (кроме первого профессионального контракта). Поэтому и команду надо искать такую, которая бы согласилась покрыть все финансовые требования игрока. А таких не так много.

Не удастся в УПЛ – можно и в команду Первой лиги. Селезнев может усилить почти любой клуб, который борется за повышение в классе. И уже в следующем сезоне в составе новой команды продолжить поход за рекордом. Такая вероятность тоже существует.

Если Селезнев не найдет такую ​​команду в Украине (УПЛ или Первой лиге), он снова может отправиться в Россию. В 2016 году он стал игроком Кубани. И теперь снова может выступать за один из российских клубов.

И если не получится пристроиться в команду РПЛ, то и в ФНЛ ему тоже будут рады.

Коэффициент 5,5 на то, что Селезнев станет игроком команды РПЛ и 13,0 на то, что он присоединится к команде ФНЛ.

Однако Селезневу уже 35 лет. Он провел довольно яркую карьеру. И уже может просто устать от футбола. И заявить об окончании карьеры.

Favbet оценили коэффициентом 2,0 вероятность, что Селезнев до 3 марта объявит об окончании карьеры футболиста.

Пока остается только ждать, когда Селезнев примет окончательное решение. И помнить о том, что играть надо ответственно.