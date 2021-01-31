Ушел не по-царски: Селезнева со скандалом выгнали из "Колоса" – СМИ
Бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из его нынешней команды – Колосса из поселка Ковалевка под Киевом. Причина – грубое нарушение режима со стороны футболиста.
Источник: журналист Игорь Бурбас
Как подчеркнул он в твиттере, Селезнев – больше не в Колосе. И нападающий уже находится на пути в Киев. Сейчас команда проводит тренировочный сбор в Турции.
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Почему Селезнев покинул Колос
- Форвард отличился выходкой, которая не понравилась тренеру Колоса Руслану Костышину.
- После наставник поставил вопрос ребром.
- В итоге игрока отчислили из команды.
Добавим, что в последнем спарринге Колоса, Селезнев провел на поле всего 10 минут, и после его заменили. Сейчас в свободном доступе в сети нет ни видеообзора той игры, ни, тем более, полного матча. Поэтому о причинах такой ранней замены Селезнева можно только догадываться.
Кроме того, об отчислении Селезнева в Колосе пока официально не сообщали.
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Краткая биография Евгения Селезнева
- Родился он в Макеевке в 1985 году. То есть сейчас футболисту – 35 лет.
- Профессиональную карьеру начинал в донецком Шахтере. Также в Украине находился в составе Днепра, с которым в 2015 году дошел до финала Лиги Европы.
- В начале 2016 года перебрался в российскую Кубань, в результате чего возник скандал. Но пробыл там лишь до лета того же года. После снова стал игроком Шахтера.
- В прошлом сезоне выступал за Бурсаспор во втором дивизионе чемпионата Турции. Селезнев провел там 28 матчей и забил 10 голов.
- С Колосом подписал контракт в начале сентября 2020 года.
- В украинском футболе имеет прозвище "Царь".
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