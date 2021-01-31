Бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из его нынешней команды – Колосса из поселка Ковалевка под Киевом. Причина – грубое нарушение режима со стороны футболиста.

Источник: журналист Игорь Бурбас

Как подчеркнул он в твиттере, Селезнев – больше не в Колосе. И нападающий уже находится на пути в Киев. Сейчас команда проводит тренировочный сбор в Турции.

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Почему Селезнев покинул Колос

Форвард отличился выходкой, которая не понравилась тренеру Колоса Руслану Костышину.

После наставник поставил вопрос ребром.

В итоге игрока отчислили из команды.

Добавим, что в последнем спарринге Колоса, Селезнев провел на поле всего 10 минут, и после его заменили. Сейчас в свободном доступе в сети нет ни видеообзора той игры, ни, тем более, полного матча. Поэтому о причинах такой ранней замены Селезнева можно только догадываться.

Кроме того, об отчислении Селезнева в Колосе пока официально не сообщали.

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Краткая биография Евгения Селезнева