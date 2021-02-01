Форвард Евгений Селезнев покинул Колосс. Причиной стало нарушение правил со стороны футболиста. Вероятно речь идет о пьянке, которую устроил игрок.

Источник: UA-Футбол

Колос пока официально так и не подтвердил информацию о том, что Евгений Селезнев покинул команду. Однако главный тренер команды Руслан Костышин коротко прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что это его решение. Но к деталям решил не прибегать.

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Журналист Игорь Бурбас, который первым и сообщил информацию об этом, заявил, что причиной стало грубое нарушение режима игроком.

По данным UA-Футбол, Селезнев прибыл на товарищеский матч против белорусского движения в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому как только стало известно, что Селезнев прибыл на игру пьяным, главный тренер клуба Костышин решил, что нападающий больше не будет играть за команду. И добился, чтобы его исключили из команды вообще.

При этом он сначала был в стартовом составе команды, но после игры в отчете клуба указано, что Селезнев не сыграл в этом матче. На поле с первых минут вышел Данфа.