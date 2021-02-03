Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал отчисление Евгения Селезнева из Колоса.

Источник: Meta-ratings.com.ua

70-летний специалист назвал эту ситуацию конфликтом, а также отметил, что у него не было претензий к Селезневу по тренировочному процессу и календарным матчам.

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Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. К слову, так было перед полуфинальным матчем Лиги Европы 2015 года с Наполи. Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход Днепра в финал престижного континентального турнира,

– сказал Маркевич.

Что известно об отчислении Селезнева из Колоса

Журналист Игорь Бурбас, который первым и сообщил информацию об этом, заявил, что причиной стало грубое нарушение режима игроком.

По данным UA-Футбол, Селезнев прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому как только стало известно, что Селезнев прибыл на игру пьяным, главный тренер клуба Костышин решил, что нападающий больше не будет играть за команду. И добился, чтобы его исключили из команды вообще.

При этом он сначала был в стартовом составе команды, но после игры в отчете клуба указано, что Селезнев не сыграл в этом матче. На поле с первых минут вышел Данфа.

Журналист Владимир Крамар рассказал, что за день до игры вечером Селезнев встретился с другом, Андреем Ворониным.