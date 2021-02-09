Колишній нападник збірної України Євген Селезньов вперше розповів про відрахування з Колосу. За версією Колосу, Селезньов порушив спортивний режим команди.

Ці збори для мене були дуже важливі

35-річний Селезньов розповів, що зазнав травми ахіллового сухожилля перед матчем з білоруським Рухом. Однак вирішив грати після того, яки випив знеболювальне.

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"Я сам не зрозумів цю ситуацію. Якщо розповісти про події цього дня, то вранці було тренування. Я вийшов на нього, позаймався у повністю нормальному стані. Всі мене бачили. Протягом довгого часу у мене болів ахілл. У цей день я стрибав через бар'єри і відчув, що він дуже сильно запалився. Поговорив з доктором і вирішив закрити очі і випити таблетки", – сказав Селезньов.

За словами нападника, він не пропустив жодного тренування. Хоча лікарі говорили Євгену зробити паузу.

Ці збори для мене були дуже важливі. Я дав слово президенту клубу, що заб'ю ще 8 голів. Привів себе в таку форму, як ніколи,

– сказав Євген.

Селезньов розповів, що перед матчем з Рухом був на тренуванні, теоретичних заняттях та обіді, після чого команда поїхала на товариський матч з брестським Рухом.

Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому

Як стверджує Селезньов, на розминці перед матчем він відчув, що не може грати.

"Почалася розминка, а я не можу ні рухатися, ні по м'ячу потрапити. Мені було боляче. Підійшов до лікаря, він сказав йти з поля. Але я відповів "ні", попросив таблетку і сказав, що буду пробувати. Випив 3 знеболюючих – не пройшло. Сказав зробити ще що-небудь. Випив "Німесил", мене почали розтирати. Треба було вже йти в роздягальню, а я розумію, що не помічник. Це моє здоров'я", – розповів футболіст.

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Після цього, як каже Селезньов, він зайшов до роздягальні і сказав, що не зможе грати.

Через 5 хвилин заходить Віталій Лисицький (спортивний директор Колоса, – Спорт 24) і каже: "Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому",

– заявив Євген.

Селезньов сказав, що йому не назвали причину через яку він повинен покинути збори в Туреччині. Згодом журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас першим повідомив, що Селезньова відрахували за порушення режиму.

"Я ще перебував у роздягальні, мене ніхто не бачив. По дорозі я вже сказав, мовляв, давайте якось розбиратися: у чому проблема, який режим, хто порушив? Мені кажуть: "У нас припущення, що ти був неадекватним". Це як? Мене бачили багато людей", – розповів Євген.

За словами Селезньова, лікар Колоса підтвердив, що не чув від футболіста запаху перегару.

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Згодом журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Володимир Крамар з посиланням на джерела повідомив, що Селезньов випивав у компанії колишнього гравця збірної України Андрія Вороніна.

Селезньов, як і сам Воронін, спростовує інформацію.

Давайте подумаємо логічно. Вранці на тренуванні я був нормальним, а між ним і контрольною зустріччю була третя година. Тобто це треба було піти на обід, а потім брати і глушити горілку, не зупиняючись. Це ж скільки треба було випити, щоб я був неадекватним. Неадекватність в чому проявляється?,

– заявив гравець.

Селезньов категорично заперечує, що вживав алкоголь перед матчем Колоса.

"Просто не розумію, як можна напитися до гри. Навіщо це взагалі робити? Тобто вранці на тренуванні ти нормальний, а потім перед грою йдеш і сьорбаєш алкоголь? Який сенс? Я не така людина", – запевняє форвард.

Не розумію, звідки ростуть ноги

Селезньов розповів, що до нього дійшли чутки нібито хтось підійшов до наставника Колоса Руслана Костишина і сказав, щоб той звернув увагу на Євгена, коли йому розтирали ахілл. Костишин буцімто мав побачити, що Селезньов неадекватний.

Всі збори я працював, привів себе в порядок, гарцював на тренуваннях і привів себе в божевільну форму. У нас були хороші відносини з Костишиним – він тренер, а я футболіст. У мене навіть не було часу з кимось лаятися, тому що о 9-й підйом. Потім індивідуальне заняття в залі і командне тренування,

– заявив Євген.

Селезньов пожалівся, що в один момент з нього намагаються зробити "кінченого алкоголіка".

"Я не розумію, звідки ростуть ноги. Напевно, хтось Костишину капає у вуха. Напевно, я комусь невигідний у цій команді. У мене з усіма були нормальні відносини, а зараз не бере слухавку ні тренер, ні президент. Зараз мені хочуть дати тренера, щоб я тренувався окремо від команди, забрати у мене футбол", – зазначив гравець.

Ексфорвард Дніпра та Металіста розповів, що в Колосі йому спочатку говорили, що він був на підпитку. Селезньов запропонував здати аналіз крові.

"Тому вже говорили, що я був не на підпитку, а неадекватним. Кажу, давайте здамо аналізи. А вони – мені: "Воно нам не треба". Як це не треба? Мені ж треба відбілити своє ім'я, на мене вилився бруд. У клубі кажуть, що не вони виливали цей бруд. Звідки тоді взялося ця все?", – риторично сказав Євген.

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Ми культурно посиділи

Селезньов підтвердив, що зустрівся з Вороніним та іншими футболістами. За інформацією "ТаТаТаке", Євген та Воронін були у компанії Артема Мілевського та росіян Андрія Аршавіна, Олександра Самедова та Владислава Радимова.

Ексфутболіст Шахтаря переконує, що зустрівся з Вороніним за 3 дні до гри і попередив Колос.

На наступний день у нас було відновлення, тренування не було. Це нормально. Я маю право зустрітися зі своїми друзями, з якими грав у збірній. Ми культурно посиділи,

– запевнив гравець.

Євген звернув увагу, що немає доказів звинувачень на його адресу.

Один з представників клубу зателефонував у нетверезому стані

Селезньов розповів, що представник Колоса йому зателефонував у нетверезому стані та почав з'ясовувати відносини.

"Один з представників клубу зателефонував у нетверезому стані і сказав: "Привіт Вороніну, а тобі – пока. У нас є припущення, що ти випив". І кинув слухавку. А через хвилину телефонує знову і каже, що я неадекватний. Ти взагалі думаєш, що ти і кому говориш? Він відповідає: "Я тобі казав, що ти неадекватний?". Та ти ж мені це 2 секунди тому сказав. Ти випив, навіщо ти мені телефонуєш. Якщо ти хочеш розірвати зі мною контракт, то це робиться по-іншому", – розповів Євген.

Селезньов закликає знайти відео з готелю та перевірити рахунки з готелю. Він запевняє, що повністю "чистий".

"Я винен, що не вийшов на матч, але це через ахілл. Я хочу зрозуміти, кому я невигідний, хто це все робить. Я не кажу, що цар і бог, що король футболу, але таким чином з таким футболістом так не вчиняють. Зараз всі команди сформовані, а я виставлений в поганому світлі", – резюмував Селезньов.

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