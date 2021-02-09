Когда Колос объявит решение по Селезневу: дата
Колос готовит решение в отношении 35-летнего нападающего Евгения Селезнева, который был отчислен из клуба за третье нарушение режима в составе команды.
Источник:Meta-ratings.com.ua
По информации источника, ориентировочно решение будет обнародовано 11 февраля. Селезнев связан контрактом с Ковалевской командой до 30 июня 2021 года.
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Скандальное отчисление Селезнева из Колоса: что известно
- 31 января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима.
- Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.
- Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".
- Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
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