35-летний украинский форвард Колоса Евгений Селезнев опроверг информацию о том, что приехал пьяным на контрольный матч против брестского Руха.

Источник: "Цыганик Live"

В общении с журналистом Игорем Цыгаником Селезнев отказался комментировать ситуацию.

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– Ты в прямом эфире. Будешь говорить?

– А что говорить? В прямом эфире не хочу.

– У тебя все хорошо?

– У меня все нормально, я сейчас дома с семьей.

– Когда будешь готов что-то сказать?

– Не знаю. А что говорить? То, что пишут – это все бред.

– А что случилось?

– Долго объяснять, могу сказать тебе один на один. Я столько прочитал про себя, что я пьяным на матч выходил. Все это происходит, а у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя, – сказал Селезнев.

Что известно о скандальном отчислении Селезнева

Журналист Игорь Бурбас, который первым и сообщил информацию об этом, заявил, что причиной стало грубое нарушение режима игроком.

По данным UA-Футбол, Селезнев прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому как только стало известно, что Селезнев прибыл на игру пьяным, главный тренер клуба Костышин решил, что нападающий больше не будет играть за команду. И добился, чтобы его исключили из команды вообще.

При этом он сначала был в стартовом составе команды, но после игры в отчете клуба указано, что Селезнев не сыграл в этом матче. На поле с первых минут вышел Данфа.