Нападающий Евгений Селезнев несколько неожиданно покинул Колос. Контракт с футболистом расторгли, пока команда была на сборе в Турции.

Источник: официальный сайт Колоса

Первыми о том, что Селезнев покинул Колос, сообщили журналисты еще в воскресенье, 31 января. Причиной назвали грубое нарушение режима. Поэтому игрока отправили из Турции в Киев.

При этом на официальном сайте Колосса никакой информации об этом не было. Поэтому все строилось на словах журналистов. Среди версий было то, что Селезнев прибыл на игру в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Селезнев опроверг информацию о том, что он был пьян. Но о причинах тоже ничего не рассказал.

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На официальном сайте Колоса лишь 2 февраля появилась информация об отчислении Селезнева.

"Евгений Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах. В контрольной игре с брестским Рухом, которая состоялась 31 января в городе Белек, Селезнев участия не принимал. В тот же день он вылетел в Киев. Больше информации и комментарии руководства клуба по поводу этой ситуации, ожидайте на нашем сайте в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед матчем Селезнев был заявлен в стартовом составе команды. Но уже после игры в отчете на сайте клуба его там не было.