Воронин прокомментировал "посиделки" с Селезневым
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева. По информации СМИ, Селезнев в компании Воронина выпивал алкоголь перед контрольным матчем Колоса. Это якобы и могло спровоцировать скандал вокруг Селезнева.
Источник: Sport24
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар со ссылкой на источник сообщил, что конфликту Селезнева в Колосе предшествовала встреча с Ворониным.
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Андрей Воронин подтвердил, что встречался с Селезневым. Однако, по словам бывшего футболиста, они не употребляли алкоголь.
Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского Динамо, я дорожу своей репутацией и своей работой,
– сказал Воронин.
Также ексигрок Байера обратился к Крамару и призвал журналиста проверять информацию.
"Надеюсь, Женя с Колосом во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб. При мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется о других людях и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", – резюмировал Воронин.
Что известно об отстранении Селезнева
- Вечером 31-го января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима. Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.
- Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".
- Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
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