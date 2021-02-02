Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева. По информации СМИ, Селезнев в компании Воронина выпивал алкоголь перед контрольным матчем Колоса. Это якобы и могло спровоцировать скандал вокруг Селезнева.

Источник: Sport24

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар со ссылкой на источник сообщил, что конфликту Селезнева в Колосе предшествовала встреча с Ворониным.

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Андрей Воронин подтвердил, что встречался с Селезневым. Однако, по словам бывшего футболиста, они не употребляли алкоголь.

Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского Динамо, я дорожу своей репутацией и своей работой,

– сказал Воронин.

Также ексигрок Байера обратился к Крамару и призвал журналиста проверять информацию.

"Надеюсь, Женя с Колосом во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб. При мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется о других людях и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", – резюмировал Воронин.

Что известно об отстранении Селезнева

Вечером 31-го января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима. Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.

Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".

Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.

К вниманию. Селезнев стал игроком Колоса в сентябре 2020 года. Он провел за клуб из села Ковалевка 12 матчей, в которых забил 5 голов.