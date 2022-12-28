З-під обстрілів до "золота" змагань: головні перемоги України на спортивному фронті 2022

Українські спортсмени підіймають синьо-жовтий прапор на змаганнях, поки ЗСУ мужньо виганяють ворога з України. Атлети видали надпотужний сезон на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Складно навіть порахувати, скільки разів у 2022 році тріумфували українські спортсмени на світовій арені, а гімн України лунав у європейських та заокеанських містах. Вони взяли на себе відповідальність за перемогу України на спортивному фронті. Адже їм теж не можна було вдарити лицем у болото на тлі, коли ЗСУ нещадно знищують ворогів, які зайшли у нашу країну.

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Сайт 24 каналу вирішив зібрати підбірку найяскравіших спортивних перемог у переламному 2022 році. Зазначимо, що ми не применшуємо заслуги будь-кого зі спортсменів, які не потрапили у цей список, адже кожен із них вартує окремої уваги, як журналістів, так і читачів.

Усик, Ломаченко, Берінчик: без шансів для суперників

У 2022 році українським боксерам знову не було рівних. Переможний шлях розпочав Василь Ломаченко. Боксер із Білгород-Дністровського через повномасштабне вторгнення Росії в Україну відмовився від титульного бою проти Джорджа Камбососа, який до 24 лютого ще був абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Василь вступив у лави тероборони рідного міста, але згодом таки виїхав за кордон заради поєдинку. Суперником українця став Джемейн Ортіс, який повинен був стати розігрівом для українця перед титульним поєдинком.

Боксери провели на ринзі увесь 12-раундовий шлях. Ні Ломаченко, ні Ортіс так і не зуміли здобути дострокову перемогу в ринзі. Тому визначати переможця довелося суддям. Усі троє віддали перемогу Ломаченку – 115:113, 116:112, 117:111.



Ломаченко – Ортіс / Фото Getty Images

Другим свій двобій серед титулованих українців провів Олександр Усик, який був у лавах територіальної оборони Київської області. Усик довго не хотів повертатись на ринг, але зробити це його вмовили українські військові. Наші захисники були впевнені, що бій проти Ентоні Джошуа буде корисним для України.

Усик дослухався до порад та поїхав на підготовку. Реванш минув для українця дещо складніше, аніж складався перший бій. Знову Усик та Джошуа видали цікавий та напружений двобій, який закінчився суддівськими записками. Один рефері віддав перевагу британцю – 115:113, а двоє інших – 115:113 та 116:112 були на користь Олександра.



Реванш Усик – Джошуа / Фото з твітеру MatchroomBoxing

Усик вдруге переміг Джошуа та чекає на бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.

Денис Берінчик повернувся на ринг на початку грудня. Українець провів бій в андеркарді фіналу трилогії Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора. Суперником українця став француз Іван Менді.

І знову ще один український боксер видав 12-раундовий двобій. До останнього було складно зрозуміти, кому судді віддадуть перевагу.



Денис Берінчик – Іван Менді / Фото frank_warren_official

Денис Берінчик за одноголосним рішенням суддів переміг Менді – 117:112, 116:112, 116:112! Українець захистив пояс WBO International та забирає титул EBU, яким володів Менді!

Переписали історію жіночої боротьби

На шляху до історичного "золота" Кубка світу українки здолали суперниць із Монголії – 3:7. Далі на підопічних Андрія Стадніка чекали протистояння проти 11-разових чемпіонок Кубка світу японок. Однак статус фавориток не злякав українок, а лише додав спортивної злості на килимі. Наші борчині за очками пройшли третій раунд, хоча рахунок за сутичками був 5:5.

У фіналі українки зустрічались проти не менш потужних суперниць з Китаю. Але наших дівчат вже було не зупинити. Перемога України – 6:4. Золотий тріумф у вирішальних сутичках принесли – Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.



Українські борчині перемогли на Кубку світу-2022 / Фото UWW

Україна вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби.



Раніше українські борчині лише двічі фінішувала на п'єдесталі Кубка світу. У 2002 році підійнялись на третю сходинку подіуму, а у 2005 році здобули звання віцечемпіонок.

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Чемпіонське подружжя Марини Бех-Романчук та Михайла Р оманчука

У 2022-му Михайло Романчук захистив звання чемпіона Європи з плавання. Дворазовий призер Олімпіади-2020 із найкращим часом кваліфікувався до фіналу на 1500 метрів. Романчук подолав дистанцію з часом 14:36.10 та став першим. Найближчий суперник поступився українцю аж трьома секундами.

Михайло Романчук побив національний рекорд, який сам же встановив.

2022 рік видався доволі успішним для нашого плавця. "Бронза" чемпіонату світу (фінішував із національним рекордом) та нагорода такого ж ґатунку на чемпіонаті світу на відкритій воді лише підтвердили успішний сезон для Михайла.



Михайло Романчук – автор історичної нагороди України / Фото з інстаграму плавця

Додамо, що "бронза" на відкритій воді в угорському Будапешті стала історичною для України. Романчук став першим українським плавцем, який приніс медаль на змаганнях на відкритій воді.

Відставання від переможця, яким став німець Флоріан Веллброк, склало понад 25 секунд.

Мультиспортивне Євро-2022 принесло Україні неймовірну перемогу від Марини Бех-Романчук. Українці не було рівних у потрійному стрибку. Нагадаємо, що Марина вперше у кар'єрі змагалась у новій для себе дисципліні на серйозних турнірах.

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Наша спортсменка не лише принесла Україні "золото", але й зробила це з найкращим результатом сезону у Європі.

Яскраве відео тріумфу на Євро-2022 Бех-Романчук

Лише п'ятий стрибок був для Бех-Романчук найкращим. Українка стрибнула на 15,02 та вже у статусі чемпіонки підходила до своєї останньої спроби.

Марина випередила найближчу конкурентку на 38 сантиметрів.

Емоції після золотого тріумфу були не менш яскравими, аніж сам виступ легкоатлетки. Марина Бех-Романчук зі сльозами на очах, з прапором у руках та з підтримкою рідних на трибунах не стримала емоцій.

Історична "бронза" футзалісток

Жіноча збірна вдруге в своїй історії взяла участь на футзальному Євро. У півфіналі "Фіналу чотирьох" підопічні Олега Шайтанова зазнали розгромної поразки від Іспанії. Чинні чемпіонки Європи довели, що були фаворитками турніру, українки пропустили 9 голів. Натомість "синьо-жовті" не відповіли жодним результативним ударом – 9:0 на користь іспанок.

На "синьо-жовтих" знову чекав матч за третє місце. Цього разу суперницею наших футзалісток стала Угорщина, яка змінила Росію у "Фіналі чотирьох-2022". Вже на 9-й хвилині наддосвідчена Юлія Титова ударом в один дотик реалізувала чудову передачу від Софії Рубан та розмочила нулі на табло 0:1.



Жіноча збірна України – бронзова призерка Євро-2022 з футзалу / Фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Вже у другому таймі перевагу українок подвоїла Сніжана Воловенко. Угорок вистачило на гол престижу від Хорват, який неабияк дозволив українським фанатам похвилюватись. У підсумку – 1:2, перемога українок.

Жіноча збірна України здобула "бронзу" "Фіналу чотирьох" з футзалу. Підопічні Шайтанова переписали історію українського жіночого футзалу.

Андрій Проценко: із окупації на п'єдестал ЧС-2022

Андрій Проценко став автором першої нагороди України на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики, який відбувся в американському Юджині. Стрибун у висоту понад 40 днів пробув під окупацією у своєму рідному Херсоні. А вже на першому серйозному старті застрибнув на п'єдестал, не маючи жодної надпотужної підготовки. Навіть під окупацією Андрій не забував про тренування та самотужки "вирулював" із того, що мав біля дому.

Розпочав українець змагання із 2,19 метри, але вже на висоті 2,27 ледь не вилетів із боротьби за медалі.



Андрій Проценко / Фото Федерації легкої атлетики України

Після чого Проценко видав два відмінні стрибки на 2,30 та 2,33. Остання висота вже гарантувала українцю третє місце ЧС-2022.

Навіть у статусі вже бронзового призера Проценко спробував покращити свій результат. Але висоти 2,35 та 2,37 не підкорились Андрію.

Андрій Проценко вперше у кар'єрі здобув медаль ЧС на відкритому приміщенні.

Ярослава Магучіх – перша чемпіонка Європи в історії України

Вже у серпні 2022 року Проценко виборов "бронзу" Мультиспортивного чемпіонату Європи у німецькому Мюнхені. Результат українського стрибуна у висоту склав 2,27 метри. Українець поступився переможцю змагань із Італії Джанмарко Тамбері та німцю Тобіасу Потьє. Відзначимо, що Тамбері мило привітав Проценка з нагородою.

Ярослава Магучіх підходила до чемпіонату Європи зі стрибків у висоту у статусі фаворитки. Що й підтвердила українка безпосередньо під час самих змагань.

Уродженка Дніпра розстрибувалась із висоти 1,86 метри. До висоти 1,97 Ярослава пройшла без зайвих перешкод – усі брала з перших спроб.

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Планка на висоті 1,95 теж не стала проблемою для української "Королеви висоти". Магучіх разом із чорногоркою Марією Вукович пробилась у боротьбу за чемпіонство. На щастя, суперниця провалилась, тому на свою останню спробу Ярослава підходила вже у статусі чемпіонки, адже до цього використала меншу кількість спроб, аніж конкурентка з Чорногорії. Але підкорити 1,97 українці так і не вдалось.

Ярослава Магучіх – перша в історії України чемпіонка Європи зі стрибків у висоту.

Відео перемоги Магучіх на Євро-2022

Ярослава Магучіх закінчила для себе сезон "золотом" на етапі Діамантової ліги у Цюриху



Ярослава Магучіх із трофеєм Діамантової ліги / Фото Chiara Montesano