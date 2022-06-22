Цього разу медаль здобули не синхроністки
Дворазовий призер Олімпіади у Токіо став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Михайло Романчук подолав цю відстань з часом 7:40.05, пише 24 канал.
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25-річний плавець із України побив особистий національний рекорд. Швидшим за нього були лише суперники з США та Німеччини – Роббі Фінк, який став переможцем запливу, та Флоріан Велльброк.
Трійка призерів
- Роббі Фінк (США) – 7:39.36
- Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:39.63
- Михайло Романчук (Україна) – 7:40.05
Романчук здобув "бронзу" ЧС-2022 / Фото з інстаграму українського плавця
Нагадаємо, що українець з найкращим результатом кваліфікувався у фінал на 800 метрів вільним стилем. Романчук здолав цю дистанцію з підсумковим результатом 7:44,75. Як бачимо, що Михайло покращив цей час на чотири секунди.
- Це вже не перша медаль України на ЧС-2022 в Угорщині. В синьо-жовтій скарбничці вже чотири нагороди. До цього українські синхроністки тріумфували у командних змаганнях у довільній комбінації.
- Два "срібла" принесли сестри Алексіїви (у технічному дуеті) та Марта Фєдіна (артистичне плавання).