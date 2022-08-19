Неймовірна перемога
Марина Бех-Романчук змогла зібратись із силами після прикрого четвертого місця у коронних стрибках у довжину. Легкоатлетка стала чемпіонкою у новому для себе потрійному стрибку, пише 24 канал.
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Наша спортсменка не лише принесла Україні "золото", але й зробила це з найкращим результатом сезону у Європі.
Українка класно розпочала для себе змагання, стрибнувши у першій спробі на 14.81 метрів, що є новим рекордом сезону у Європі. Ось так потужно Бех-Романчук розпочала для себе фінал у потрійному стрибку.
Однак цей стрибок не був найкращим для Марини. Бех-Романчук у п'ятому стрибку залетіла за 15 метрів – 15.02. До шостої спроби українка підійшла вже у статусі чемпіонки. Легкоатлетка після розгону навіть не впала на пісок.
Марина Бех-Романчук – чемпіонка Мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені. Вона вслід за чоловіком-плавцем Михайлом Романчуком здобула "золото".
Відзначимо, що Михайло Романчук стежив за виступами дружини на трибунах та після перемогу дав Марині синьо-жовтий прапор. Бех-Романчук не стримувала своїх емоцій.
Призерки у потрійному стрибку (у метрах)
- Марина Бех-Романчук – 15.02
- Крістійна Мякеля – 14.64
- Ханна Міненко – 14.45
Марина принесла Україні четверту медаль з легкої атлетики на Євро-2022. 19 серпня Вікторія Ткачук та Анна Рижикова завоювали "срібло" та "бронзу" у бігу на 400 метрів із бар'єрами.
Днем раніше Андрій Проценко став третім у стрибках у висоту.