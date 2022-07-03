Угорщина – Україна 1:2

Голи: Хорват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 24

У півфіналі підопічні Олега Шайтанова зазнали розгромної поразки від Іспанії. Чинні чемпіонки Європи довели, що є фаворитками "Фіналу чотирьох". Українки пропустили 9 голів. Натомість не відповіли жодним результативним ударом – 9:0 на користь іспанок.

І іншому матчі 1/2 фіналу угорки були розбиті Португалією – 6:0. Нагадаємо, що Угорщина замінила Росію у "Фіналі чотирьох", пише 24 канал.

До теми Чемпіон Європи Іспанія знищила Україну у півфіналі Євро-2022 з футзалу, наколотивши 9 голів

Вже на старті українки змарнували ледь не 100-відсотковий момент. Гриценко класно вивела Скибіну на ворота Угорщини. Але Олександра не змогла переграти голкіперку Торму.

Суперник України відповів небезпечним ударом, але Сагайдачна надійно зіграла на лінії.

Рубан до кінця поборолась за м'яч поблизу угорських воріт. Але суперниць в останній момент вибила м'яч з-під ніг Софії.

Скибіна двічі за хвилину небезпечно пробивала по воротах суперниць. Олександра була націлена на володіння Угорщини.

Гриценко перевірила на міцність поперечину угорок після класного закидання з кутового від Дубицької.

Гриценко скористалась помилкою опонентки – м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою.

Рубан розкішно прострілила на дальню стійку. Але Скибіній не вистачило лише трохи, щоб занести м'яч разом із собою у сітку володінь угорок.

Титова стала авторкою першого м'яч українок на Євро-2022. Юлія ударом в один дотик реалізувала чудову передачу від Рубан – 0:1.

Тотальне домінування українок

Перша частина матчу минала під повним контролем гри від підопічних Шайтанова.

Дубицька у падіння змогла віддати розрізну передачу на фланг Форсюк. З потужним пострілом Юлії впоралась Торма.

Фабіан майстерно прибрала опікунок, але на її простріл не відгукнулась жодна партнерка по команді.

За п'ять хвилин до закінчення першої 20-хвилинки небезпечний штрафний заробили угорки. Сагайдачна впоралась із прямим ударом від Хорват.

Україна заробила чотири фоли за чотири хвилини до свистка на перерву. Підопічним Шайтанова потрібно було грати дуже обережно, щоб не заробити ще один фол. Після п'ятого порушення правил від "синьо-жовтих" угорки б пробивали 10-метровий.

Дубицька самовіддано кинулась у підкаті, не дозволивши суперницям вийти у стрімку атаку.

Воловенко пробивала по порожніх воротах, але Фабіан не дозволила м'ячу перетнути лінію володінь Торми.

Перша частина гри закінчилась мінімальною перемогою України.

"Синьо-жовті" нокаутували суперниць

Рубан класно протиснула на фланзі суперницю, віддала у центр штрафного. Але намагання Єрьоменко та Титової ліквідували угорки.

Вже через декілька секунд все та ж активна Рубан потужно перевірила на пильність голкіперку суперниць – кутовий, який став гольовим. Українки класно розіграли стандарт, Рубан заблокувала суперницю, а Воловенко після передачі з кута від Титової у ближній нижній кут прошила сітку воріт Торми – 0:2.

Варга зіграла рукою перед власними воротами. Арбітр призначив штрафний. Але українки не змогли результативно реалізувати гострий стандарт.

Скибіна пробила вище воріт після передачі Форсюк.

Угорські футболістки відповіли гарматним пострілом Фолк – повз ворота. Але Сагайдачна повністю контролювала цей момент.

Сагайдачна була майже без роботи

Рубан пробила повз ворота. Софія змарнувала хороший момент після передачі від Титової.

Сагайдачна парирувала удар по центру її володінь.

Бурлаченко пробила з гострого кута, а на добивання не встигла Гриценко.

Дуже здорово розіграли українки кутовий. Але Скибіна у завершальній стадії промахнулась по м'ячу.

За сім хвилин до закінчення поєдинку угорки пішли грати з п'ятим польовим. Угорщина кинула усі карти на паркет.

Рубан грубо, але не спеціально, влетіла у голкіперку Угорщини, яка через пошкодження була змушена покинути ворота.

Нервова кінцівка бронзового фіналу

За три хвилини до кінця матчу Гриценко заробила п'ятий фол для України. Дуже нервові останні три хвилини чекали не лише на футзалісток, а й їх прихильників. Угорщина була у кроці від дабл-пенальті.

Сагайдачна в ефектному стрибку парирувала удар Фабіан. Гриценко перехопила передачу, але не влучила по порожніх воротах Угорщини.

Голкіперка України зловила м'яч та пробила з власних воріт – трішки вище угорських володінь.

На 39-й хвилині Угорщина відквитали один гол. Хорват гарматним пострілом прошила сітку воріт Сагайдачної – 1:2. Гра з п'ятим польовим принесла результат.

Жіноча збірна України здобула "бронзу" "Фіналу чотирьох" з футзалу. Підопічні Шайтанова переписали історію українського жіночого футзалу.

До слова. У фінальному матчі Євро-2022 зіграють Іспанія та Португалія. Іспанки спробують захистити звання чемпіонок Європи.