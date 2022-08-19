Щемлива дружба

Легкоатлет Андрій Проценко став третім у стрибках у висоту серед чоловіків. Українець підкорив планку на висоті 2,27. Такий же результат показав німець Тобіас Потьє, але випередив нашого атлета лише за меншою кількістю використаних спроб. Тому "срібло" дісталось представнику Німеччини, пише 24 канал.

До теми Проценко виборов "бронзу" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи

Зворушливий момент був наприкінці змагань, коли Проценко став бронзовим призером чемпіонату Європи у Мюнхені.

Італієць Джанмарко Тамбері прямо у секторі настрибнув на українського легкоатлета, щемливо привітавши Проценка з нагородою. Андрій здобув чергову медаль після того пекла, яке він пережив у тимчасово окупованому Херсоні, звідки він родом.



Тамбері привітав Проценка з медаллю / Фото AP

До слова. Тамбері став переможцем Мультиспортивного Євро-2022 зі стрибків у висоту. Джанмарко взяв висоту 2,30, якої вистачило для тріумфу у Німеччині.

Цей момент неабияк розчулив фанатів. Ось так щиро за наших спортсменів та наш народ уболівають та підтримують у Європі.

Тамбері яскраво привітав Проценка: дивіться відео

Цікаво, що цей італійський стрибун вже не вперше висловлює свою підтримку українському народу та колегам "по цеху" з України. Раніше Тамбері вийшов у сектор із синьо-жовтим прапором на руці, а під ним були написані прізвища українських стрибунів Проценка та Бондаренка.

Тамбері: Просто молюся, щоб все скоро закінчилося

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" Тамбері розповів, що намагається стежити за подіями в Україні. Після 24 лютого Джанмарко написав до українських стрибунів із пропозиціями допомоги.

Італієць прокоментував боротьбу з Проценком у Мюнхені. Переможець чемпіонату Європи-2022 сподівається, що жахіття в Україні закінчаться якнайшвидше.

Взагалі, якщо чесно, коли я програв "бронзу" в Юджині Проценку, був засмучений за себе, але радий за нього. Це вперше у моєму житті, коли від четвертого місця не було так важко. Для них цей момент означав більше, аніж для мене. Радий, що на Євро Проценко здобув ще одну медаль. Просто молюся, щоб все скоро закінчилося,

– сказав Тамбері.

Нагадаємо, що інший українець Олег Дорощук став четвертим. Стрибун взяв висоту 2,23.