На шлях до історичного "золота" Кубка світу українки здолали суперниць із Монголії – 3:7. Перемоги у складі "синьо-жовтих" здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова, повідомляє 24 канал.

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Переписали історію жіночої боротьби

Далі на підопічних Андрія Стадніка чекали протистояння проти 11-разових чемпіонок Кубка світу японок. Однак статус фавориток не злякав українок, а лише додав спортивної злості на килимі. Наші борчині за очками пройшли третій раунд, хоча рахунок за сутичками був 5:5.

У фіналі українські борчині зустрілись із китаянками, де перемогли більш впевнено – 6:4. Золоту перемогу у вирішальному раунді принесли: Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Україна вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби.



Раніше українські борчині лише двічі фінішувала на п'єдесталі Кубка світу. У 2002 році стали бронзовими призерками, а через три роки (2005 рік) отримали звання віцечемпіонок.