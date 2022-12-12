На шлях до історичного "золота" Кубка світу українки здолали суперниць із Монголії – 3:7. Перемоги у складі "синьо-жовтих" здобули: Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Бондар, Катерина Зелених, Тетяна Сова-Ріжко, Алла Белінська та Анастасія Осняч-Шустова, повідомляє 24 канал.
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Переписали історію жіночої боротьби
Далі на підопічних Андрія Стадніка чекали протистояння проти 11-разових чемпіонок Кубка світу японок. Однак статус фавориток не злякав українок, а лише додав спортивної злості на килимі. Наші борчині за очками пройшли третій раунд, хоча рахунок за сутичками був 5:5.
У фіналі українські борчині зустрілись із китаянками, де перемогли більш впевнено – 6:4. Золоту перемогу у вирішальному раунді принесли: Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.
Україна вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби.
Раніше українські борчині лише двічі фінішувала на п'єдесталі Кубка світу. У 2002 році стали бронзовими призерками, а через три роки (2005 рік) отримали звання віцечемпіонок.
- Відзначимо, що українські борчині вкотре довели, що є найкращими на планеті. Що доводить навіть Олімпіада-2020. У Токіо жіноча боротьба принесла у скарбничку України аж дві нагороди. Тоді "бронзи" у свій актив записали Ірина Коляденко, яка допомогла жіночій команді переписати історію на Кубку світу у США, та Алла Черкасова.
- Нагадаємо, що після ОІ багато дівчат зайнялись своїм здоров'ям, перенесли операції. Тому для багатьох цей старт був одним із перших після змагань у Токіо.