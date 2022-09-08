Дві українки на подіумі

8 вересня пройшов фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту. Турнір прийняв швейцарський Цюрих і у ньому взяли участь аж троє українок, пише 24 канал.

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Останнє шосте місце у фіналі посіла Юлія Левченко, яка підкорила лише 188 см. А ось інші дві легкоатлетки з України зайняли перші два місця на подіумі.

Срібло підкорила Ірина Геращенко (194 см), а перемогу впевнено здобула Ярослава Магучіх. Дівчина не зуміла взяти 206 см, але з третьої спроби підкорила 203 см.

Нагадаємо, що Магучіх вже здобувала золото на етапі Діамантової ліги в Брюсселі. Тоді Ярослава стрибнула на 205 см. Цього сезону українка вже чотири рази перемагала на Діамантовій лізі.

Результати у змаганні зі стрибків у висоту: