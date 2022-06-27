Історична медаль Романчука
Дебютний виступ на чемпіонаті світу на відкритій воді став одразу успішним для Михайла Романчука. 25-річний уродженець Рівного приніс Україні "бронзу" в угорському Будапешті, пише 24 канал.
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Романчук став третім на дистанції 5 кілометрів. Українець подолав цю відстань з результатом 53:13.90. Михайло поступився переможцю змагань, яким став німець Флоріан Веллброк на 25 секунд. Час новоспеченого чемпіона світу склав 52:48.80.
Друге місце на п'єдесталі посів Ґреґоріо Палтріньєрі. Італійський плавець був повільнішим за лідера лише на три секунди – 52:52.70.
Михайло випередив найближчого конкурента, яким став ще один представник Італії Доменіко Ачеренца, на майже секунд. Романчук став першим українцем, який завоював медаль на відкритій воді.
Трійка призерів на відкритій воді / Фото FINA
Загалом участь у запливі взяли 52 спортсмени.
Результати трійки призерів
- Флоріан Веллброк (Німеччина) 52:48.80
- Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90
- Михайло Романчук (Україна) +00:25.10
До слова, це вже не перша медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу у Будапешті. Раніше Михайло став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець теж поступився Веллброку, який тоді здобув "срібло".