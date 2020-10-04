Із перших хвилин м'яч підсвій контроль взяли господарі. Вже на 7-й хвилині їх активність була винагороджена. Муріель підхопив пас-цукерочку та ударом низом відправив м'яч у кут воріт – 1:0, пише 24 канал.
Дещо перевагу перехопили гості та змогли зрівняти рахунок.
Годін вистрибнув вище за захисників у воротарському майданчику та замкнув подачу з кутового, ударом головою відправивши м'яч у кут воріт. Голкіпер не мав шансу зреагувати –
1:1.
За п'ять хвилин
Гомес одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика та закрутив м'яч прямо у ворота –
2:1.
Дивовижний пас вздовж лінії воріт, який виконав Госенс, оминув голкіпера, завдяки чому
Пашаліч відправляв м'яч у порожню сітку –
3:1.
Впевнена перемога
У другому таймі господарям потрібно було лише дограти матч у своє задоволення. Першими у другій 45-хвилинці забили гості.
Жоау отримав вбивчу передачу, опинився віч-на-віч із голкіпером і забив впевненим ударом під праву стійку – 4:2.
На 75-й хвилині на поле вийшов українець Маліновський. Наприкінці зустрічі
Ламмерс здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика. Голкіпер Краньйо був неспроможний впоратись із ударом у лівий кут воріт –
5:2.