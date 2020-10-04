4 жовтня "Аталанта" Руслана Маліновського на власному полі зустрічалась проти "Кальярі". Господарі без проблем розібрались із суперником.

Аталанта – Кальярі 5:2

Голи: Муріель, 7, Гомес, 29, Пашаліч, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 – Годін, 24, Жоау, 52

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В одні ворота

Із перших хвилин м'яч підсвій контроль взяли господарі. Вже на 7-й хвилині їх активність була винагороджена. Муріель підхопив пас-цукерочку та ударом низом відправив м'яч у кут воріт – 1:0, пише 24 канал.

Дещо перевагу перехопили гості та змогли зрівняти рахунок. Годін вистрибнув вище за захисників у воротарському майданчику та замкнув подачу з кутового, ударом головою відправивши м'яч у кут воріт. Голкіпер не мав шансу зреагувати – 1:1.

За п'ять хвилин Гомес одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика та закрутив м'яч прямо у ворота – 2:1. Дивовижний пас вздовж лінії воріт, який виконав Госенс, оминув голкіпера, завдяки чому Пашаліч відправляв м'яч у порожню сітку – 3:1.

Свої дивовижні індивідуальні дії Сапата увінчав ударом з меж штрафного майданчика. Він відправив м'яч точно у ворота, змінивши рахунок на розгромний – 4:1.

Впевнена перемога

У другому таймі господарям потрібно було лише дограти матч у своє задоволення. Першими у другій 45-хвилинці забили гості.

Жоау отримав вбивчу передачу, опинився віч-на-віч із голкіпером і забив впевненим ударом під праву стійку – 4:2.

На 75-й хвилині на поле вийшов українець Маліновський. Наприкінці зустрічі Ламмерс здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика. Голкіпер Краньйо був неспроможний впоратись із ударом у лівий кут воріт – 5:2.