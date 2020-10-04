В неділю, 4 жовтня, чернігівська "Десна" приймала донецький "Шахтар". І команда була близька до того, щоб вперше в історії перемогти "гірників". Та матч закінчився внічию.

Десна – Шахтар 2:2

Голи: Мостовий, 17, Тотовицький, 26 – Коваленко, 4, Дентіньо, 79

"Десна" жодного разу не перемагала "Шахтар". "Гірники" виграли усі попередні матчі в чемпіонаті проти чернігівського клубу. При цьому перші чотири матчі закінчувалися сухими перемогами. І лише в минулому сезоні "Десна" зуміла забити по двічі в кожному матчі. Але "Шахтар" забивав більше – три та чотири голи.

До цього туру обидві команди прийшли з однаковим показником – дві перемоги та дві нічиї в чемпіонаті.

Матч розпочався із хвилини мовчання в пам'ять про Сергія Ателькіна – колишній форвард "Шахтаря" помер 1 жовтня. Йому було 48 років.

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"Шахтар" вийшов вперед вже на 4-й хвилині. "Гірники" отримали право на кутовий. Після подачі намагався пробити Хочолава, але Полегенько заблокував удар. Та після цього м’яч відлетів до Коваленка. Півзахисник першим встиг пробити. Литовка хоч і скинув руки, намагаючись відбити м’яч, але удар був настільки потужний, що навіть це не стало на заваді м’ячу залетіти у ворота.

Відео голу Коваленка

Відповідь "Десни" була доволі швидкою. Тут варто відзначити певну помилки захисту "Шахтаря". Гуцуляк зумів прорватися повз Матвієнка на лінії штрафного. Решта гравців донецького клубу лише спостерігала за цим моментом. Гравець "Десни" зумів дістати м’яч на краю поля, підвести голову та помітити Мостового, який набігав у штрафний. Його ніхто не накривав. Удар вийшов майже злету. Пятов у стрибку намагався дотягнутися до м’яча. Але лише зачепив його, після чого той влетів у верхній кут воріт.

Відео голу Мостового

"Стоячий футбол" захисники "Шахтаря" показали й у середині першого тайму, коли "Десна" забила вдруге. І знову асистентом виступив Гуцуляк. Цього разу він обіграв одразу двох гравців на куті штрафного майданчика, після чого у штрафному – Майкона. Після його прострілу відзначився Тотовицький.

Відео голу Тотовицького

За мить у ворота "Шахтаря" міг і третій гол влетіти. Знову помилка захисників, тільки цього разу Мостовий прострілював. З-за спини захисників вибігли Будківський та Калітвінцев. Саме нападник пробив у дотик. Та цього разу Пятов врятував, відбивши удар.

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У другому таймі «Десна» почала грати від рахунку. Інколи всі 11 гравців перебували за лінією м’яча. Тим небезпечнішими були контрвипади чернігівської команди. В одному з моментів Будківський не зумів поцілити у ближній кут після помилки Матвієнка. Небезпечно пробивав і Тотовицький.

Врятував "Шахтар" від поразки джокер Дентіньо. Він вийшов на заміну на 77-й хвилині замість крайнього захисника Корнієнка. І майже першим дотиком до м'яча відзначився. Тете прорвався по центру крізь гравців суперника, і віддав пас на фланг у штрафний на партнера. Дентіньо сповна скористався цим моментом, пробивши під ближню штангу.

Відео голу Дентіньо

Матч так і закінчився внічию 2:2. "Шахтар" та "Десна" втратили можливість обійти суперника у турнірній таблиці. Зважаючи, що "Динамо" зіграло внічию із "Зорею", а "Ворскла" напередодні теж розписала мирову із "Дніпро-1", то переможець цього матчу мав шанси закріпитися на вершині турнірної таблиці. Та команди і надалі ділять між собою третє та четверте місце.