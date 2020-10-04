4 жовтня донецький "Олімпік" зіграв матч 5-го туру УПЛ проти "Олександрії". Господарі завдяки трьом голам у першому таймі перемогли суперника.

Олімпік – Олександрія 3:2

Голи: Шахаб, 8, Зотько, 44 (п) – Бабогло, 25 (авт.), Сітало, 61, Гречишкін, 90+2 (п)

Вилучення: Банада, 45+1

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Жахлива гра "Олександрії"

Активні розпочав поєдинок "Олімпік", вони вже на 1-й хвилині заробили кутовий, але ні до чого небезпечного він так і не привів. Вже на 8-й хвилині свої бомбардирські якості показав гравець господарів Шахаб. Беніто пробив з-за меж штрафного майданчика, але його удар заблокував гравець гостей. М'яч зрикошетив прямо у ноги Шахаба, який потужно пробив повз рук голкіпера – 1:0. Не на такий початок чекали футболісти "Олександрії".

"Олександрія" без сумніву пішла у атаку, щоб зрівняти рахунок, але до середини першого тайму голкіпера "Олімпіка" був взагалі без роботи.

Футболісти донецького клубу гостріше діяли попереду, чудову нагоду змарнував Тейшейра. Після чергового рикошету м'яч опинився у ногах гравця господарів, він вийшов на оперативний простір, але не зумів переграти голкіпера.

Одразу швидка атака від гостей. Сітала отримав чудову передачу від партнера по команді та пробив з дальньої дистанції – м'яч пролетів значно вище воріт.

Знову гострота від Шахаба. Іранець потужно пробив у ворота – Паньків був готовий до такого пострілу та перевів м'яч на кутовий, який став результативним для господарів.

Після подачі з кутового м'яч у власні ворота відправив Бабогло – 2:0.

Чудовий простріл у штрафний майданчик від Лебеденка на який відгукнувся Беніто та потужно пробив більярдним удар у кут воріт – трохи влучності не вистачило гравцю "Олімпіка".

Бабогло став справжнім невдахою першого тайму. Гравець "Олександрії" зіграв рукою у власному майданчику – пенальті та жовта картка для Бабогла.

До 11-метрової позначки підійшов Зотько, який вчора, 3 жовтня, став батьком та впевнено переграв голкіпера – 3:0.

У компенсований арбітром час Банада ще більше ускладнив "Олександрії" роботу – червона картка. Гравець гостей у боротьбі з суперником зіграв занадто грубо та покинув поле.

Під контролем господарів

Під повним контролем "Олімпіка" розпочався другий тайм. Небезпечну атаку створили гості, але Кичак впевнено забрав м'яч до рук.

Завійський відгукнувся на передачу у штрафний майданчик, але вдало не зорієнтувався у цій атаці та завдав легкого удару прямо у руки Паньківа.

Задерака вийшов віч-на-віч, але Кичак вийшов переможцем у цьому протистоянні. Голкіпер вибив м'яч прямо у ноги Сітала, який легко перевів м'яч у сітку воріт та скоротив рахунок – 3:1.

У другому таймі футболісти "Олімпіка" дозволили супернику розкутіше почувати себе на футбольному полі. Ксьонз один фінтом обіграв чотирьох гравців гостей та віддав передачу на Лебеденка, але захисник "Олександрії" вдало зіграв на випередження та розрядив гостроту.

На 74-й хвилині чудову нагоду скоротити до мінімуму мав Третьяков, але реалізувати небезпечний штрафний йому не вдалось – м'яч впевнено відбив Кичак.

"Олександрія" не полишала надій закрутити інтригу до максимального, створюю небезпечні атаки біля воріт "Олімпіка".

На 90+2 хвилині Лебеденко сфолив у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Гречишкін, розвівши м'яч та голкіпера у різні кути воріт – 3:2.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:2. Перемога дала змогу перервати безвиграшну серію "Олімпіка" у матчах проти "Олександрії.

Найкращі моменти першого тайму матчу "Олімпік" – "Олександрія"

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