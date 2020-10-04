4 жовтня в 1/8 фіналу Ролан Гаррос першими серед жінок зіграли своїх матчі фаворитки турніру Сімона Халеп та Кікі Бертенс. Обидві тенісистки несподівано поступились своїм менш іменитим суперницям.

Першим запуском на корт відбувся матч Кікі Бертенс. Нідерландка зустрічалась із італійською Мартіною Тревізан (№159 WTA), яка з кожним виходом на корт у Франції не перестає дивувати своїх суперниць, пише 24 канал.

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Провал фавориток

Італійка у двох сетах не залишила шансів більш досвідченій суперниці – 6:4, 6:4. Тревізан чудово скористалась не надто вдалою грою нідерландки та змогла взяти 6 геймів на подачі суперниці.

Італійка зробила на декілька невимушених помилок у матчі менше – 27. У порівнянні у Бертенс – 32. Значну перевагу у матчі мала у показнику віннерів. У Тревізан їх 22, а у її суперниці лише 13.

26-річна італійська тенісистка лише вдруге в житті грає в основі турнірів Великого Шлема. Цьогоріч на Australian Open вона зупинилася вже у першому колі.

У чвертьфіналі Тревізан змагатиметься з Ігою Свьонтек з Польщі, яка зупинила переможну ходу Сімони Халеп.

Несподівана поразка другої ракетки світу

Другою несподіванкою сьогоднішнього ігрового дня стала поразка другої ракетки світу Сімони Халеп. Іга Свьонтек у двох сетах перемогла румунку – 6:1, 6:2. Сімона протягом матчу віддала чотири гейми на своїй подачі.

Найбільш тривалі розіграші тенісисток були у третьому та п'ятому геймах другого сету. У другому геймі Свьонтек тричі відігрувала брейк-пойнт у суперниці, але все ж гейм залишився за румункою. А от п'ятий гейм був одним із найдовших на Ролан Гаррос серед жінок – 5 брейк-пойнтів. Польcька тенісистка зіграла бездоганно у матчі, жодної подвійної помилки у матчі. Сімона запам'яталась своїм характером, за матч вона змогла відіграти 10 із 14 брейк-пойнтів.

Халеп не змогла повторити навіть досягнення 2019 роrу, коли вона грала в чвертьфіналі Ролан Гаррос. Тенісистка з Румунії перемагала на кортах Парижа в 2018-му році, а в 2014-му і 2017-му – грала в фіналі.