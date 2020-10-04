Одним із центральних матчів чемпіонату Італії в неділю, 4 жовтня, стало протистояння римського "Лаціо" та міланського "Інтера". матч виявився бойовим та закінчився внічию 1:1.

Лаціо – Інтер 1:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 55 – Мартінес, 30

Вилучення: Іммобіле, 70 – Сенсі, 87

"Інтер" цей сезон розпочав із двох поспіль перемог. Суперник "Шахтаря" у лізі чемпіонів намагався продовжити цю серію у матчі проти "Лаціо". Римський клуб же намагався перемогти, щоб вибачитися перед вболівальниками за принизливу поразку в попередньому турі проти "Аталанти" українця Руслана Маліновського.

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Саме гравці "Лаціо" першими створили небезпечний момент (хоча це була майже середина першого тайму). Луїс Альберто отримав м'яч перед штрафним, після чого потужно пробив у верхній кут воріт. Хандановіч виявився готовим до такого розвитку подій.

Тут варто відзначити, що матч відбувся в обід, коли доволі яскраво світило сонце саме в обличчя Хандановічу. Тож на перший тайм воротар "Інтера" вийшов у кепці.

Гості на це відповіли моментами Лаутаро Мартінеса. Та якщо переший раз нападник пробив повз ворота, то вже наступний раз його удар був значно прицільнішим. Стракоша хоч і зачепив м'яч, та той під його руками таки залетів у ворота.

Другий тайм теж розпочався з моменту "Інтера". Цього разу пробивав Лукаку. Але найкращий гравець Ліги Європи минулого сезону відправив м'яч повз штангу.

У відповідь на це "Лаціо" зрівняв рахунок. Після подачі з флангу Мілінковіч-Савіч головою відправив м'яч у нижній кут воріт.

"Лаціо" почало створювати більше моментів, але підвів їх Іммобіле. Нападник опинився на газоні після зіткнення з Відалем. Гравець підійшов вибачитися, натомість форвард римлян відмахнувся від нього, завдавши удару в обличчя. на полі одразу спалахнула сутичка, а Іммобіле був вилучений.

Вирвати перемогу "Інтер" міг після удару Брозовіча. Після його удару та незначного рикошету м'яч полетів у кут воріт, але вдарився об штангу.

Догравали матч команди у рівних складах. Сенсі намагався вкинути м'яч з ауту. Йому заважав Габаррон. Гравець "Інтера" відмахнувся від нього, попавши йому по підборіддю. Римлянин одразу вправ на газон, а Сенсі отримав жовту картку, яка стала для нього другою в цьому матчі.

"Інтер" та "Лаціо" грають внічию. Таким результат на користь "Аталанти". Команда Маліновського розгромила "Кальярі" 5:2. І закріпилася на першому місці.

Відеоогляд матчу Лаціо – Інтер