Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук відновився після ушкодження. І в першому ж матчі оформив дубль. А його команда розгромила суперників у чемпіонаті.

Яремчук вийшов у старті на матч чемпіонату проти "Беєрсхота". У старті вийшов і ще один українець Ігор Пластун. А от Романа Безуса не виявилося навіть в запасі.

Варте уваги: "Вест Хем" Ярмоленка розгромив лідера АПЛ "Лестер": відео

За "Беєрсхот" в цьому матчі зіграв українець Денис Причиненко.

Яремчук на початку зустрічі оформив дубль. Спочатку нападник відзначився після пасу Депуатра.

Другий гол Яремчук забив через три хвилини після того, як відзначився вперше. Цього разу він отримав м'яч у штрафному, на замаху прибрав суперника та пробив повз воротаря.

Сам матч закінчився розгромним рахунком 5:1 на користь "Гента"